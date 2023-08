Al-Hilal préparerait un show exceptionnel pour la présentation de Neymar

L’officialisation de la fin de carrière de Neymar va être fêtée en fanfare.

Le Daily Mail affirme ce mardi que le club d’Al-Hilal, sur le point de ficeler le transfert du Brésilien, s’apprêterait à mettre les petits kabsas dans les grands pour la présentation de la recrue, qui représente un nouvel énorme coup pour l’Arabie saoudite. Un show, concocté avec des spécialistes ayant contribué à des cérémonies d’ouverture de Coupes du monde et JO, serait en préparation, encore plus gros que celui offert par Al-Ittihad à Karim Benzema.

« Attendez-vous à ce qu’ils dépensent des millions, explique une source pour le quotidien anglais. […] Il y aura les directeurs de production, les directeurs de création, les directeurs de spectacle, les directeurs lumière. Il y aura des feux d’artifice, des spectacles de drones, de la musique, ce sera un projet majeur et ils voudront que le plus grand nombre de médias soient présents pour avoir la plus grande exposition possible. »

Les Saoudiens, toujours dans la demi-mesure.