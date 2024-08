Enzo Millot a écopé d'un carton rouge à la fin de France-Argentine

De la joie et une grimace.

L’équipe de France olympique de Thierry Henry a dominé l’Argentine (1-0), ce vendredi soir à Bordeaux, dans une rencontre souvent tendue sur fond de rivalité entre les deux pays. Après dix minutes de temps additionnel stressantes suite au but refusé à Michael Olise, le coup de sifflet final a provoqué… des bagarres entre les deux équipes sur la pelouse. On a même vu les joueurs courir vers les couloirs menant aux vestiaires, sans avoir davantage d’images sur ce qui se passait à l’intérieur.

🚨 Grosses tensions entre français et argentins à la fin de la rencontre ! Suivez les Jeux de #Paris2024 en intégralité sur Eurosport avec Max, Canal+ et nos partenaires de distribution pic.twitter.com/zENxabaLpg — Eurosport France (@Eurosport_FR) August 2, 2024

Quelques minutes après ce grand flou, Henry s’est présenté au micro de France 3 où il a notamment annoncé qu’Enzo Millot, sorti à la 90e minute, avait écopé d’un carton rouge dans ce bazar. Ce qui devrait le priver de la demi-finale contre l’Egypte et ce qui a eu le mérite de mettre en colère l’ancien attaquant : « D’un seul coup, j’ai vu plein de choses. On vit de me dire qu’Enzo Millot a pris un rouge. On verra bien si c’est mérite ou pas. Je n’aime pas ce genre de choses, je n’ai pas revu l’image. Ce n’était pas nécessaire. On perd un joueur, c’est surtout inutile, il n’était pas sur le terrain. Tu ne prends pas un rouge en étant sur le banc. Je ne suis vraiment pas content sur ça. »

On en connaît un qui va passer un sale quart d’heure.

Henry : « Cette équipe nous a montré qu'elle avait du tempérament »