Guillaume Restes : « L’un des plus beaux jours de ma vie »

Pas de clean sheet, mais on s’en fout.

Les Bleus sont en finale du tournoi olympique masculin grâce à un gardien de 19 ans, deux attaquants de Crystal Palace, un défenseur de Fribourg et trois joueurs du Stade rennais, et la médaille est déjà belle. Les hommes de Thierry Henry se sont imposés face à l’Égypte en demi-finales (3-1, AP), pour le plus grand bonheur de Guillaume Restes. « C’était un match très compliqué. C’est la première fois que l’on allait en prolongation et on a fait preuve de caractère, a-t-il réagi au micro de Radio France. Marquer deux buts en prolongation prouve tout notre état d’esprit. Aujourd’hui, franchement, c’est l’un des plus beaux jours de ma vie. »

Avant la finale face à l’Espagne, vendredi à 18 heures ? « Maintenant l’objectif c’est vendredi, aller chercher cette médaille d’or qu’on attend depuis un moment. On a beaucoup travaillé, ça fait huit semaines qu’on est là, le groupe vit extrêmement bien. Il nous reste une très grande marche, il va falloir aller la chercher. On va faire le maximum. »

#Paris2024 | ⚽ 🇫🇷 Direction les prolongations entre la France et l'Egypte ! La France a eu les occasions pour marquer, mais a cruellement manqué de réussite, il reste 30' pour faire la différence avant les tirs au but. 📺 Suivez le match en direct : https://t.co/kOJfhQ7QZO pic.twitter.com/g7Iu4VPCzD — francetvsport (@francetvsport) August 5, 2024

Son capitaine Alexandre Lacazette, qui jouait dans son stade à Lyon, a également commenté la victoire : « À titre personnel, je m’en souviendrai. C’était un rêve. C’est incroyable. Le stade a été magique du début à la fin. Beaucoup de gens nous voyaient perdants car nous n’étions pas bien à la fin. Mais au finale, Mateta nous a sauvés et le groupe a été incroyable. »

Hakuna Mateta.

Thierry Henry : « Je n'ai pas envie de me réveiller »