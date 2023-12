Top 10 : les cadeaux dans le foot

Raheem Sterling pour l’OL

Il n’y a encore pas si longtemps, l’Olympique lyonnais était une équipe capable de performer en Ligue des champions. Comme si Raheem Sterling savait que les temps commenceraient à devenir difficiles pour Lyon dans les années suivantes, il a décidé de lui faire une fleur, le 15 août 2020 en quart de finale de C1, au cours d’une édition qui se concluait par une drôle de Final 8 à huis clos, à Lisbonne. Alors que Moussa Dembélé avait remis l’OL devant (2-1), le feu follet de Manchester City eut une balle d’égalisation au bout du pied, seul face à la cage vide sur un ballon de Gabriel Jesus, dans les cinq dernières minutes. Mais il décida de l’envoyer au-dessus, pour permettre aux Rhodaniens de prolonger leur frisson estival. Même le Père Noël n’est pas capable d’un tel geste.

<iframe loading="lazy" title="Résumé : Manchester City 1-3 OL (Q) - Ligue des champions quart de finale" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/FapTtdkY_hU?start=130&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Guti pour Karim Benzema

Karim Benzema n’a besoin de personne pour marquer des buts ; mais c’est quand même appréciable quand on lui mâche le travail. Le 30 janvier 2010 au stade de Riazor face au Deportivo La Corogne, lors de la première saison madrilène de KB9, le grand Guti lui donnait une passe décisive peut-être encore plus belle qu’un but. Seul face à Daniel Aranzubía, alors que les filets s’offrent à lui (mais sur son pied faible, le droit), le milieu talonne contre toute attente, prend à revers le portier (qui termine sur les fesses) et Juca (revenu défendre), et Karim n’a plus qu’à conclure au point de peno. Sur l’action, après avoir été servi par Kaká, à aucun moment Guti ne semble regarder derrière lui ; et pourtant, il sait très bien que la Benz’ arrive en embuscade derrière lui. Un superbe cadeau de Navidad, un mois après le réveillon, qui porte même un nom : « El tacón de Dios » (« le talon de Dieu »).

Grégory Coupet pour Bafé Gomis

Ça n’est pas très imaginatif, mais les attaquants sont toujours enchantés d’en découvrir un sous leur sapin : la boulette de gardien, cadeau indémodable, fait toujours son effet. Grégory Coupet ne l’a pas inventée, mais s’est appliquée pour offrir à Bafétimbi Gomis l’une des plus belles, en janvier 2008 à Geoffroy-Guichard. La Panthère n’a pas fait la fine bouche en ouvrant ce présent : c’était exactement ce qu’elle avait demandé à Santa Claus. Plaisir d’offrir, joie de recevoir : la Ligue 1 qu’on aime.

<iframe loading="lazy" title="ASSE 1-1 Lyon - 23e journée de L1 2007-2008" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/QpWZQe26sp0?start=198&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Samuel Eto’o pour ses coéquipiers

Bien avant de devenir président de la Fédération camerounaise, Samuel Eto’o distribuait déjà des primes de match aux Lions indomptables… Qui étaient donc ses coéquipiers, à l’époque. Pour fêter la qualification au Mondial 2010, « le Roi » avait offert à chacun de ses partenaires une montre estimée à 33 000 euros… De sa propre marque horlogère, « Eto’o World », qu’il venait de lancer. Un peu comme si Stéphane Guivarc’h avait offert à Zizou et Didier Deschamps une piscine, après le sacre de 98.

Roman Bürki pour Lars Bender

Le 22 mai 2021 face à Leverkusen lors de la dernière journée de Bundesliga, en pleine période de Covid, Roman Bürki rappelait que l’humanité avait encore de beaux jours devant elle. À la 89e minute, la rencontre est déjà pliée, notamment à cause du doublé d’un certain Erling Haaland. C’est à ce moment-là que Lars Bender entre en jeu pour aller frapper un penalty, lui qui honore le dernier match d’une carrière minée par les blessures. Le portier du Borussia le sait, et lorsque Bender s’élance pour frapper le coup de pied de réparation, Bürki ne bouge pas d’un poil et laisse le cuir rentrer dans ses filets, sur sa droite, avant d’aller faire un petit câlin au buteur.

[🎥 VIDEO – BUT] 🇩🇪 #Bundesliga 😲 Roman Burki laisse Lars Bender marquer sur penalty pour le dernier match de sa carrière ! pic.twitter.com/HosBmJLJGn — beIN SPORTS (@beinsports_FR) May 22, 2021

Martin Hansson pour Thierry Henry

Même quatorze ans après, pas sûr que l’Irlande ait digéré ce barrage retour de qualification pour le Mondial, au Stade de France, et cette prolongation face aux Bleus. Rappel des faits : poussée dans l’extra time à cause d’un but de Robbie Keane, l’équipe de France sue, jusqu’à la 104e minute et ce coup franc de Florent Malouda, que Thierry Henry réceptionne de la main en deux temps, avant d’offrir le but de la qualification à William Gallas. Shay Given, Keith Andrews, Paul McShane, Seán St Ledger, Liam Lawrence et Richard Dunne ont très bien vu la main. Gallas l’a certainement vue aussi. Tout le monde ou presque l’a vue. Même Jean-Michel Larqué (« Il s’est passé quelque chose ») est mal à l’aise, du haut de sa cabine commentateur. Pourtant Martin Hansson, l’arbitre suédois de la rencontre, n’hésite pas une seconde et accorde le but, envoyant les hommes de Raymond Domenech en Afrique du Sud. Un beau cadeau empoisonné, au vu de ce qui adviendra à Knysna.

Steven Gerrard pour Demba Ba

27 avril 2014 : sur une série de onze succès de rang en Premier League, dont l’un décisif contre Manchester City deux semaines plus tôt, Liverpool file vers un titre de champion qui le fuit depuis 24 ans. Il reste trois journées pour toucher les étoiles et Chelsea se présente à Anfield. Mais au diable la gloire et les paillettes : servi dans son camp à quelques instants de la mi-temps, alors qu’il est redescendu à une position de libero, le capitaine Steven Gerrard laisse finalement passer le ballon et s’incline même à genou devant Demba Ba, qu’il invite à aller inscrire le premier but de la rencontre. Un cadeau plein de générosité puisqu’il privera Liverpool de la couronne du Royaume, dont le rival Skyblue prendra possession quelques jours plus tard.

<iframe loading="lazy" title="Liverpool vs Chelsea 0-2 | Steven Gerrard Slips" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/oTbhKprMucU?start=258&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

Les clubs amateurs pour le FC Nantes

Viré, Thaon-les-Vosges, Saran, Montluçon, Concarneau, la TA Rennes, Romorantin, Saint-Renan, Dieppe, le Club franciscain, Senlis… Ces quinze dernières années, nombreux sont les clubs amateurs qui, contrairement à ce que veut la tradition, ont eu la bonté de laisser la moitié de la recette du match au FC Nantes, après l’avoir affronté en Coupe de France. À moins que Waldemar Kita ne leur ait pas laissé le choix… ?

J’aurais évidemment préféré remercier le @FCNantes comme l’ont fait les adversaires de @ogcnice @OM_Officiel et de bcp d’équipes de L1 et L2. Mais je respecte le choix de M. Kita de demander son droit à sa recette. https://t.co/vS8XGXuD7I — christophe lécuyer (@christophelec) January 8, 2023

Le PSG pour les Girondins

« Il m’est arrivé pendant ce match d’avoir quelques absences. Je n’ai pas été des plus énergiques. Je n’ai pas donné tout ce que j’aurais pu. J’ai un peu traîné les chaussures, on va dire. Notre préparation n’était pas des plus pointues. On n’était pas à 100% motivé pour faire un résultat contre Bordeaux. Je n’étais pas le seul. Après, peut-être que cela a dû se voir chez moi plus que chez les autres… Étant vraiment frappé de l’empreinte du club et étant né à Paris, je voyais d’un meilleur œil le fait que le titre de champion aille aux Girondins de Bordeaux. » Les mots sont de Francis Llacer. Le match en question est un PSG-Bordeaux, 34e et dernière journée du championnat de France 1998-1999. Les Girondins sont à la lutte avec l’OM pour le titre de champion, et en cas de victoire, c’est dans la poche pour les hommes d’Élie Baup. Cette année-là, les Bordelais ont visiblement été plus sages que leurs homologues marseillais, puisque le Père Noël de la capitale laisse les trois points à son hôte (3-2, avec un but in extremis du jeunot Pascal Feindouno entré six minutes plus tôt) dans un Parc des Princes conquis, et Sylvain Wiltord et compagnie peuvent triompher. Un scandale est né.

La TNM Super League pour l’homme du match

Être élu homme du match dans le championnat du Malawi, ça vaut plus que les honneurs du public ou un minuscule trophée sponsorisé par une obscure marque de boisson. Non : quand on a signé la meilleure performance d’une rencontre, en TNM Super League, on repart tout simplement avec un poulet. Dans le genre, certaines ligues ne manquent eux non plus pas d’imagination pour récompenser leurs Men of the match : pizza, couronne Burger King, vélo, forfait mobile 5G, pack de bières, bidon d’essence, paquet de chips, paire de claquettes Adidas, barbecue (avec tablier !), miche de pain, jeu PS4…

Super League of Malawi – A live chicken (cardboard box) pic.twitter.com/0bfj6g6mKo — Dan – Retro Shirts FC (@RetroShirtsFC) February 19, 2023

Said Benrahma – A copy of Crash Bandicoot 4: It's About Time (PS4) pic.twitter.com/ujACVfGZ3d — Dan – Retro Shirts FC (@RetroShirtsFC) February 19, 2023

Franco Armani – A Burger King crown pic.twitter.com/wJvN8dMuR0 — Dan – Retro Shirts FC (@RetroShirtsFC) February 19, 2023

