Rodri de retour sur la pelouse dès ce mardi soir contre Bournemouth

Pep est aux anges.

Son absence aura certainement coûté une saison blanche à Manchester City, mais il est de retour : Rodrigo Hernández, dit Rodri, devrait être dans le groupe des Skyblues ce mardi soir contre Bournemouth. Probablement pas titulaire, l’Espagnol pourrait tout de même grapiller quelques minutes de jeu selon AS.

Absent depuis le 22 septembre

Le Ballon d’or 2024 s’était blessé contre Arsenal le 22 septembre dernier (2-2) quelques jours avant de recevoir le graal des trophées individuels. Les examens avaient indiqué une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, l’éloignant des terrains pendant huit mois. Ce triste épisode appartient désormais au passé, Rodri a repris les entraînements collectifs depuis quelques semaines et fait donc partie du groupe pour une rencontre décisive.

En effet, en recevant les Cherries, Manchester City se doit de l’emporter pour rester dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Guardiola et ses hommes sont actuellement sixième de Premier League avec 65 points et un match de retard sur leurs prédécesseurs. En cas de succès pour la dernière de Kevin De Bruyne à l’Etihad Stadium, Newcastle, Chelsea et Aston Villa seraient alors mis dans le rétro à deux unités.

C’est l’équipe de France qui peut être déçue de la nouvelle…

