Pronostic Nice Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se reprend face à l’ASSE

En ouverture de la 5e journée de Ligue 1, Nice reçoit l’AS Saint-Etienne ce vendredi à l’Allianz Riviera. Le club azuréen connaît une entame décevante puisqu’il ne s’est imposé qu’une seule fois en déplacement à Angers (1-4), chez la co-lanterne rouge. Lors de son seul match disputé à domicile, le Gym n’a pas convaincu et a partagé les points avec Toulouse (1-1), alors qu’il avait été battu la semaine précédente chez le promu auxerrois lors des dernières secondes de la partie (1-2). Le week-end dernier, Nice a effectué le court déplacement au Vélodrome pour y affronter l’OM de De Zerbi. Dans un match globalement maîtrisé, le club niçois s’est fait surprendre et a concédé une défaite pas spécialement méritée (2-0). En effet, dans le jeu, les Azuréens avaient affiché de bonnes intentions mais n’ont pas été récompensées. Franck Haise, arrivé cet été, n’est pas épargné par les blessures puisque les Moffi, Laborde, Sanson et Boudaoui sont tous sur le carreau. Le retour il y a deux matchs de Boga amène de la percussion sur le front de l’attaque niçoise, où Guessand (2 buts) a affiché de bonnes dispositions.

► Votre 1er pari DOUBLÉ jusqu’à 100€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, l’AS Saint-Etienne s’attendait à souffrir pour son retour en Ligue 1. Battus à Monaco (1-0), les Verts ont ensuite encaissé de lourdes défaites face au Havre (0-2) à Geoffroy Guichard et surtout à Francis le Blé face à Brest (4-0). Au pied du mur, les Stéphanois se sont repris lors de la dernière journée en dominant Lille (1-0) dans le Forez. Mathieu Cafaro avait rapidement ouvert le score pour sa formation, qui a ensuite su résister aux assauts nordistes. Lors de cette rencontre, Davitashvili a été très actif sur son côté, tandis que le belge Stassin a disputé ses premières minutes avec les Verts. Revigoré par ce succès, l’ASSE est consciente que le chemin est encore long. Pour accrocher un résultat dans le sud de la France, les Verts doivent afficher le même état d’esprit que la semaine passée. À domicile, Nice devrait retrouver l’efficacité qui lui a manqué à Marseille pour dominer une équipe stéphanoise, pas encore guérie.

► Le pari « Victoire Nice » est coté à 1,56 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus FORCÉMENT OFFERTS chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 256€ (156€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Guessand ou Boga buteur » est coté à 1,70 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ de bonus FORCÉMENT sur votre 1er pari avec le code SOFOOTX2 (Pariez 100€ et obtenez 100€ de Bonus).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Le montant de votre 1er pari DOUBLÉ en Bonus jusqu’à 100€

– Déposez par exemple 100€ et récupérez 100€ de Bonus !

– Misez par exemple 100€ sur ce pari et tentez de gagner 270€ (170€ +100€ de paris gratuits retirés après le pari).

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Nice – ASSE

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Nice – Saint-Etienne sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante (c’est l’autre offre actuelle, non cumulable, du site) ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ15 ;

chez avec le code ; 10€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Nice – Saint-Etienne avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Nice Saint-Etienne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Christophe Galtier : « J'ai aussi appelé Nicolas Pallois “King Kong” »