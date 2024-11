Canal+ tacle la Ligue 1 dans son clip anniversaire

L’esprit Canal est toujours en vie

Alors que la chaine cryptée fête ce lundi ses 40 ans d’existence, Canal+ a publié pour l’occasion un court-métrage de deux minutes retraçant la création du groupe et son histoire, mettant notamment en valeur ses contenus et ses créations originales, mais également son lien fort et historique avec le football français. L’occasion pour Canal+ d’adresser une jolie pique à la Ligue 1, sous couvert d’un dialogue plein de sous-entendus entre deux personnages du mini-film : « On a tout fait pour le foot français ! C’est comme ça qu’on nous remercie ? Ils demandent combien ? 1 milliard ! Il n’y a pas que la Ligue 1… »

Canal+ a 40 ans. Et si la meilleure série était celle que nous vivons ensemble depuis ? Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait et qui font @canalplus et à nos 27 millions d’abonnés à travers le monde. #joyeuxanniversaire #whatsnext pic.twitter.com/DKHtiUkEAU — Maxime Saada (@maxsaada) November 4, 2024

Une référence explicite à la grave crise des droits télévisuels qui impacte le football français depuis plusieurs années, et notamment à la décision de mise en retrait du groupe Canal quant à l’obtention des droits du championnat de France de Ligue 1 : alors que la chaine était un partenaire et diffuseur historique de la Ligue 1 depuis sa création, l’annonce par le président de la Ligue de football professionnel Vincent Labrune, à l’été 2023, d’une valorisation à un milliard d’euros des droits TV, avait poussé le groupe à renoncer définitivement à candidater pour la diffusion de la Ligue 1.

Une sublime pique à déguster gratuitement et en clair.

40 choses que le foot doit à Canal+