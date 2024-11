Le Havre respire et étouffe Montpellier

SO le Dimanche 03 Novembre à 19:07 Article modifié le Dimanche 03 Novembre à 19:07

Le Havre 1-0 Montpellier

But : Touré (73e sp) pour le HAC

L’effet Gasset fait pschitt.

Appelé à la rescousse, Jean-Louis Gasset avait raté sa première en s’inclinant lourdement contre Toulouse (0-3). Il n’aura pas non plus réussi sa deuxième sur le banc du MHSC puisque les Héraultais se sont inclinés au Havre dans une rencontre qu’il ne fallait pas perdre entre les deux mauvais élèves du championnat (1-0). Un succès qui fait un bien fou au HAC qui met ainsi fin à une vilaine série de six défaites consécutives.

Comme lors des deux succès précédents contre Auxerre et à Saint-Étienne, c’est Abdoulaye Touré, capitaine en l’absence de Sanganté, qui a fait la différence sur penalty (1-0, 73e). Et comme souvent pour Montpellier cette saison, c’est Falaye Sacko qui a précipité la chute des siens avec une minime repérée par la VAR. Cette même VAR qui aurait déjà pu offrir un penalty aux Havrais en première période sur un duel entre Yassine Kechta et Rabby Nzingoula (28e).

Sans être transcendant, le Havre n’a pas volé cette victoire, se montrant plus dangereux à l’image de Kechta qui perd son face-à-face avec Benjamin Lecomte (29e) ou de la frappe de Rassoul Ndiaye repoussée par ce même Lecomte (64e). En face, Montpellier s’est montré discret même si Tanguy Coulibaly n’est pas passé loin de l’égalisation en fin de match (85e). Il en faudra plus pour ne pas aller en Ligue 2.

C’est le moment de rappeler Rolland Courbis.

