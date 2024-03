Pronostic Le Havre Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Le Havre tient bon à domicile face à Montpellier

Le Havre a retrouvé l’élite cet été en remportant le championnat de Ligue 2. Après avoir passé de nombreuses divisions, le HAC a signé une bonne première partie de saison. En revanche, le Havre connait plus de difficultés en 2024. En effet, lors des 8 dernières journées les Havrais se sont seulement imposés une seule fois face à Toulouse (1-0) lors du dernier match au Stade Océane. En revanche, les Normands n’ont pas su enchainer puisqu’ils se sont inclinés chez la lanterne rouge clermontoise lors de la dernière journée (1-2). A la suite de cette contre-performance, les Havrais ne possèdent plus que 2 points d’avance sur le FC Nantes, premier barragiste. Dans son stade, le HAC a remporté 4 de ses 6 derniers matchs toutes compétitions confondues. Il faudra rester solie contre Montpellier pour prendre ses distances face à un adversaire direct. Pour affronter le MHSC, Elsner ne pourra pas s’appuyer sur Targhaline exclu à Clermont.

Comme Le Havre, Montpellier fait partie de ce lot d’équipes engagées dans la course au maintien. Mal en point et tombé dans la zone de relégation après sa défaite à Marseille, le club héraultais avait surpris son monde en s’imposant à Nice (1-2). Cette victoire avait permis aux hommes de Michel der Zakarian de sortir de la zone rouge. Désireux d’enchainer, les Montpelliérains ont tenu tête au PSG pendant 45 minutes à la Mosson pour rentrer au vestiaire avec un score nul de 2-2. La seconde période fut en revanche plus compliquée avec 4 buts concédés (score final 2-6). A la suite de ce revers, le MHSC ne possède plus qu’un point d’avance sur le FC Nantes, premier relégable. Dans cette opposition d’équipes pas au meilleur de leur forme, Le Havre part favori à domicile.

