Der Zakarian : « On a joué sur un champ de patates »

Et si le MHSC se reconvertissait dans la vente de pommes de terre ?

Rattrapé en toute fin de partie ce samedi par le promu havrais (2-2), Montpellier n’a pas entamé sa saison comme il l’aurait aimé. En conférence de presse après le match, Michel Der Zakarian a notamment regretté la qualité de la pelouse, mais aussi certaines attitudes de la part de ses joueurs. « On a joué sur un champ de patates. On est la seule ville où l’on joue sur un terrain sec où l’on ne peut pas arroser le terrain, même si ce n’est pas ça qui nous fait perdre deux points. On a élevé notre niveau de jeu en seconde période, avec la balle de 3-1, mais il faut avoir envie de défendre. […] Mais, là, il y a des mecs qui ne veulent pas défendre. […] Il faut que tout le monde travaille. C’est le maître-mot. »

De l’autre côté, Luka Elsner s’est montré satisfait par le résultat de ses garçons : « Avec la chaleur extrême à laquelle nous ne sommes pas habitués, et beaucoup de nouveaux dans le onze de départ, ça fait beaucoup de choses. Or, le fait d’être revenu au score après avoir été mené 2-1 fait du bien au niveau mental. On ne le fête pas comme une victoire, mais cela fait du bien. On montre qu’on peut rivaliser. Les joueurs qui découvrent la Ligue 1 peuvent se dire qu’ils sont à leur place. »

Le Havre est pour le moment sixième de Ligue 1 avec son point dans la poche, stop the count !