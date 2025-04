Rennes assure quasiment son maintien au Havre, Angers s’en rapproche contre Montpellier

Il ne faisait pas bon arriver en retard dans les stades, ce dimanche !

Que ce soit à Angers face à Montpellier ou au Havre avec la réception de Rennes, les deux rencontres de l’après-midi en Ligue 1 ont été le théâtre d’un sacré spectacle dès les premières minutes. À domicile, le SCO a pu compter sur l’homme en forme du début d’année 2025 pour ouvrir le score sur corner dès la deuxième minute de jeu : Esteban Lepaul. Auteur d’une tête parfaite au premier poteau, celui qui était muet depuis début février a ensuite profité d’une mauvaise relance de la défense montpelliéraine pour doubler la mise sans se faire prier et offrir un précieux succès aux siens (2-0). Pour Montpellier, c’est une première ratée pour Zoumana Camara et une 22e défaite cette saison pour les Héraultais qui continuent de couler à la dernière place. Angers souffle un bon coup, et remonte à la 14e place avec 30 points.

Kalimuendo à son aise au Havre

En déplacement au Havre où il vient certainement d’assurer son maintien (11e avec 35 points), le Stade rennais a pu s’appuyer sur un sacré trio pour l’emporter largement au stade Océane (1-5). Azor Matuziwa et Arnaud Kalimuendo d’abord, auteurs tous les deux d’un but et de deux passes décisives. L’ancien Parisien, qui a inscrit son 50e but en Ligue 1, compte désormais 14 buts et 3 passes décisives cette saison. Enfin, les Bretons peuvent remercier Mathieu Gorgelin : le gardien havrais s’est en effet montré coupable de deux bévues, sur le premier et le quatrième buts, qui ont permis aux Rennais de faire la différence dans un match qu’ils dominaient déjà et où ils ont enfoncé le clou par l’intermédiaire de Carlos Andres Gómez. La réduction du score sur un coup franc de Junior Mwanga avant la pause n’a rien changé à la rencontre, Gorgelin réduisant à néant tout espoir pour son équipe. Les Normands ayant concédé 5 buts à domicile pour la seconde fois de leur histoire seulement en Ligue 1 (un précédent en 1945), l’opération maintien prend un sacré coup avec la victoire de Reims, puisque le HAC est 16e (deux points de retard sur les Champenois)…

… Mais avec toujours trois unités d’avance sur Saint-Étienne, 17e.

Arnaud Kalimuendo 🇫🇷 vient d'inscrire son 50e but dans l'élite lors de son 151e match 👏 !#HACSRFC pic.twitter.com/5u3tO7dRvH — Ligue 1 McDonald's (@Ligue1) April 13, 2025

Angers 2-0 Montpellier

Buts : Lepaul (2e et 43e) pour le SCO

Le Havre 1-5 Rennes

Buts : Mwanga (42e) pour le HAC // Matusiwa (1e), Assignon (12e), Kalimuendo (15e), Al-Tamari (57e) et Gómez (89e) pour le SRFC

Saint-Étienne accroche Brest au bout du spectacle