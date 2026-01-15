S’abonner au mag
Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne

  Hellas Vérone 2-3 Bologne

Buts : Orban (13e) et Freuler (CSC, 71e) pour les Scaligeri // Orsolini (21e), Odgaard (29e) et Castro (44e) pour les Rossoblù

Le match devant lequel vous auriez dû passer votre jeudi soir. En déplacement au Hellas Vérone, Bologne a signé un succès précieux dans la course aux places européennes (2-3). Une jolie victoire qui permet aux Rossoblù de passer devant la Lazio (9e, 28 pts) et de pointer à la huitième place de Serie A avec 30 unités au compteur.

Les spectateurs du stade Marcantonio-Bentegodi en ont en tout cas eu pour leur argent, puisque de bien jolis buts ont été inscrits durant la rencontre. L’inoubliable Gift Orban a ainsi ouvert le score après un superbe rush en solo de l’ancien Parisien Antoine Bernède (1-0, 13e). Riccardo Orsolini n’a pas tardé à lui répondre en envoyant une superbe ogive dans la lucarne à la suite d’une combinaison sur coup franc (1-1, 21e).

Le bijou de Castro

Bologne appuie sur le champignon en première période et prend de l’avance, d’abord via une frappe à ras du sol de Jens Odgaard (1-2, 29e), puis via une incroyable demi-volée de Santi Castro qui rentre à l’aide de la transversale (1-3, 44e). Impossible de se lasser d’un tel replay.

Seul Remo Freuler viendra gâcher ce beau tableau en plantant un but contre son camp absolument dégueulasse en seconde période (2-3, 71e). Sans conséquence toutefois pour les hommes de Vincenzo Italiano, qui renouent avec la victoire après une période désastreuse où ils n’avaient remporté aucun de leurs sept derniers matchs toutes compétitions confondues (quatre défaites, trois nuls). De son côté, Vérone continue de s’enfoncer et reste lanterne rouge de la Serie A avec seulement 13 points au compteur.

Hellas pour eux.

