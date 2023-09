Pronostic Hellas Vérone Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un Hellas Vérone – Bologne avec des buts de chaque côté ?

La saison passée, le Hellas Vérone s’est arraché pour obtenir son maintien. En effet, longtemps décrochés, les Véronais sont parvenus à recoller à Spezia, ce qui leur a permis de disputer un match de barrage où ils se sont montrés les plus efficaces. Sur la lancée de ce sauvetage, le Hellas a réalisé une très bonne entame de saison avec une qualification en Coupe d’Italie aux dépens d’Ascoli et surtout deux victoires en Serie A contre Empoli (0-1) et face à la Roma de Mourinho (2-1). La seule fausse note est intervenue juste avant la trêve internationale avec une claque reçue à Sassuolo (3-1). Le coach Baroni s’appuie sur un groupe classique avec Duda, Lazovic, ou Djuric.

► 10€ SANS DEPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

À l’inverse du Hellas Vérone, Bologne a plutôt facilement obtenu son maintien. L’arrivée de Thiago Motta en cours de saison a été décisive pour atteindre cet objectif. L’ancien joueur du PSG a même impressionné les observateurs en proposant un jeu très plaisant avec des audaces tactiques. Sur la lancée de ce qui était produit l’an passé, Bologne a obtenu sa qualification pour le prochain tour de la Coupe d’Italie en dominant Cesena (2-0). Ensuite, lors de la 1re journée de Serie A, les Bolonais se sont fait surprendre à domicile par l’AC Milan (0-2), mais se sont repris sur le terrain de la Juventus (1-1). Finalement, Bologne a décroché son 1er succès avant la trêve internationale face à Cagliari (2-1) sur des réalisations de Zirkzee et Fabbian, alors qu’Orsolini avait manqué un penalty. Cette affiche met aux prises deux formations qui ont réussi une bonne entame et qui savent marquer des buts. On pourrait ainsi assister à un match plaisant avec des buts de chaque côté, comme ce fut le cas lors des 2 dernières journées pour ces 2 équipes, mais aussi lors de leurs deux duels de la saison passée.

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,71 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 167€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Victoire Bologne ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,83 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique.

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de Bonus offerts directement SANS DEPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 167€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Hellas Vérone – Bologne :

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et Misez avec 200€) en EXCLU avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Hellas Vérone Bologne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Hellas Vérone Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A