Pronostic Hellas Vérone Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Bologne sur sa lancée face au Hellas Vérone

Mal en point lors de la 1re partie de saison, le Hellas Vérone s’est repris depuis le Mondial. En effet, les Véronais se sont replacés en 18e position et surtout ils n’accusent plus que 3 points de retard sur la Spezia. Dernièrement battu par la Sampdoria (3-1) et la Juventus (1-0), le Hellas s’est repris en s’imposant à domicile face à Sassuolo (2-1) avec deux réalisations en fin de match. Sur la lancée de ce succès, le club véronais a signé une très belle prestation à Naples le week-end dernier. En effet, le Hellas est allé prendre un point chez l’actuel leader de Serie A (0-0). La formation véronaise s’appuie sur notamment l’ancien Niçois Tameze, le milieu Duda, mais aussi l’Italien Verdi.

► Déposez 100€ et misez avec 210€ (EXCLU SOFOOT) chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOT110 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Bologne est sur une superbe dynamique qui lui a permis de remonter à la 8e place. En effet, la formation bolonaise tourne à plein régime depuis la fin janvier. Sur cette période, les protégés de Thiago Motta ont disputé 13 journées de Serie A au cours desquelles ils n’ont perdu qu’à 2 reprises, face à Monza et le Torino. Solide, les protégés de Motta ont notamment battu l’Inter et l’Atalanta. Lors de ses 5 dernières rencontres, Bologne s’est imposé contre la Dea et l’Udinese, mais a été tenu en échec par la Lazio (2e de Serie A), la Salernitana et le week-end dernier contre l’AC Milan samedi (1-1). Face à une équipe milanaise remaniée, l’équipe bolonaise a montré qu’elle était très difficile à battre. Intéressant comme coach, Motta s’appuie sur les Soumarao, Ferguson, Sansone ou Barrow. En revanche, l’international autrichien Arnautovic est blessé et même souvent mis à l’écart par l’ancien milieu de terrain du PSG. Sur une excellente série de résultats, Bologne devrait pouvoir accrocher au moins un nul contre le Hellas Vérone.

► Le pari « Victoire Bologne ou match nul et moins de 3,5 buts » est coté à 1,58 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 110€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 210€) avec le code SOFOOT110

► Profitez de 110€ de Bonus DIRECT chez ZEbet jusqu’au 23/04 seulement :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT110 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 210€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 110€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 222€ (332€ – les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « Victoire Bologne » est coté à 2,45 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 110€ DIRECT de Bonus (Déposez 100€ et misez avec 210€) avec le code SOFOOT110

► Profitez de 110€ de Bonus DIRECT chez ZEbet jusqu’au 23/04 seulement :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT110 lors de votre inscription

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 210€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 110€ de Bonus) sur ce pari et tentez de gagner 405€ (515€ – les 110€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Hellas Vérone – Bologne :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Hellas Vérone Bologne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le Milan tenu en échec à Bologne