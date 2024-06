Combiné Euro 2024 : 184€ à gagner ce mardi avec Portugal & Géorgie en misant seulement 50€ !

Voici notre combiné du jour sur l’Euro 2024, avec deux rencontres seulement mais deux rencontres alléchantes !

10€ sans déposer + Dépose 50€ et mise DIRECT avec 100€ sur notre combiné

Le bonus ZEbet est actuellement de 10€ sans déposer + 50€ DIRECT chez SoFoot en utilisant le code SOFOOT10EUROS !

En plus de 10€ offerts sans sortir ta CB, ZEbet te permet d’obtenir directement le montant de ton 1er dépôt en Freebets après inscription jusqu’à 50€ en bonus.

Exemples de ce bonus ZEbet en fonction du montant de votre 1er dépôt :

– Si tu déposes 50€, ZEbet t’offre direct 50€ de bonus et tu as donc 100€ pour miser.

– Si tu déposes 25€, ZEbet t’offre direct 25€ de bonus et tu as donc 50€ pour miser.

Clique sur ce lien ou sur l’image ci-dessous pour profiter du bonus ZEbet avec le code SOFOOT10EUROS.

Notre combiné de mardi

Turquie – Géorgie :

Cette rencontre s’annonce serrée et riche en buts au vu du potentiel offensif des deux sélections. Côté Géorgien, on retrouve en attaque le duo de stars composé de Kvaratskhelia, 11 buts et 6 passes en championnat cette saison avec Naples, et Mikautadze, buteur 14 fois en 22 journées de Ligue 1 avec Metz. De quoi faire trembler les filets turcs, d’autant que ces derniers ont eu du mal défensivement lors des derniers matchs, notamment contre la Pologne (2-1) et surtout l’Autriche (6-1).

Portugal – République Tchèque :

Le Portugal affiche sur le papier une équipe très complète, bien au-dessus des Tchèques. Cela s’est vu lors des éliminatoires avec 10 victoires en 10 matchs, 36 buts inscrits pour seulement 2 encaissés. C’est tout le contraire de la République Tchèque qui s’est fait peur dans un groupe pourtant abordable, terminant derrière l’Albanie et juste devant la Pologne et la Moldavie. Parmi les favoris pour la victoire finale, le Portugal devrait bien entrer dans la compétition.

► Le combiné « Victoire Portugal + Géorgie marque » est coté à 2,34 chez ZEbet qui vous offre un bonus EXCEPTIONNEL : 10€ SANS DÉPÔT + 50€ DIRECT sur votre 1er dépôt

► Profitez de 60€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT10EUROS lors de votre inscription.

– Vous récupérez 10€ sans dépôt + un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 50€.

– Déposez par exemple 50€ et misez avec 100€ !

– Misez par exemple vos 50€ déposés (+ les 50€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 184€ (234€ – les 50€ de paris gratuits retirés après le pari).

55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur Portugal – République Tchèque

Vous avez envie de parier sur ce match sans pression ? Le seul Bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 55€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

15€ chez ParionsSport En Ligne avec le code SOFOOT15 ;

chez avec le code ; 10€ chez ZEbet avec le code SOFOOT10EURO ;

chez avec le code ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code ;

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics sur l’Euro 2024 avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec Betclic

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax