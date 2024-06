Cristiano Ronaldo et Pepe battent deux records impressionnants de l’Euro

Félicitations à Cristiano Ronaldo pour le 382e record de sa carrière.

Le Portugal démarre ce mardi son Euro face à la Tchéquie à Leipzig. Parmi les onze titulaires alignés par Roberto Martínez, on retrouve sans surprise les immortels Cristiano Ronaldo et Pepe. Les deux tauliers de la Seleção établissent chacun ce soir un impressionnant record dans la compétition. Pour CR7, il s’agit tout simplement de sa sixième participation à un Championnat d’Europe, 20 ans après ses débuts lors du tournoi de 2004 à domicile. Il devance ainsi Iker Casillas, avec qui il codétenait précédemment le record, qui a participé à cinq reprises à l’Euro entre 2000 et 2016.

En ce qui concerne Pepe, le défenseur du FC Porto devient ce soir le plus vieux joueur à avoir participé à un Euro. Âgé de 41 ans, 3 mois et 20 jours, il bat ainsi le record de Gábor Király, le fameux gardien hongrois au jogging, qui avait disputé l’édition 2016 à un peu plus de 40 ans. À noter d’ailleurs qu’à 39 ans, Ronaldo est le deuxième joueur le plus âgé de cet Euro 2024, juste derrière son coéquipier.

Les Pépés du tournoi.

Le onze du Portugal (3-4-3) : Costa – Dias, Pepe, Mendes – Dalot, Fernandes, Vitinha, Cancelo – B.Silva, Ronaldo, Leão. Entraîneur : Roberto Martínez.

Le onze de la Tchéquie (3-5-2) : Stanek – Hranáč, Krejčí, Holeš – Coufal, Doudera, Souček, Provod, Šulc – Schick, Kuchta. Entraîneur : Ivan Hašek.

