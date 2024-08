Cristiano Ronaldo rend hommage à Pepe, nouveau retraité

Bientôt réunis dans un remake de Youth.

C’est une sacré page du football portugais qui s’est tournée, jeudi, avec l’annonce de la retraite de Pepe, à 41 ans et plus de 850 matchs, dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Quelques heures après ce tremblement de terre pour la Seleção, Cristiano Ronaldo, son coéquipier en sélection et ex-coéquipier au Real Madrid avec qui il a remporté notamment quatre Ligues des champions et un Euro, a immédiatement réagi dans ce qui s’apparente plus à une lettre d’amour qu’un simple hommage. « Pas de mot pour expliquer à quel point tu comptes pour moi, mon ami. Nous avons tout gagné sur le terrain, mais la plus grande réussite est l’amitié et le respect que j’ai pour toi. Tu es unique, mon frère.Tu es unique mon frère.», a commenté CR7 sur ses réseaux sociaux.

Não existem palavras suficientes para expressar o quanto significas para mim, amigo. Ganhámos tudo o que havia para ganhar em campo, mas a maior conquista é a amizade e o respeito que tenho por ti. És único, meu irmão. Obrigado por tanto. pic.twitter.com/2kNS889peS — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) August 8, 2024

Portu-triste.

