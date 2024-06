Willy Sagnol après Turquie-Géorgie : « Dans les prochaines années, la Géorgie ne perdra pas ces matchs-là »

Malgré la défaite, Willy était fier de ses troupes.

Battue par la Turquie (3-1) au terme d’une rencontre intense où elle aurait pu espérer mieux, la Géorgie n’a pas réalisé l’exploit de marquer son premier point lors d’une phase finale d’un grand événement international. Qu’à cela ne tienne, son sélectionneur Willy Sagnol s’est montré satisfait du match de ses hommes. « Des regrets ? Oui et non. Je crois que quand tu perds, ce n’est jamais un moment agréable bien sûr. Mais pour mon équipe et moi, l’important était ailleurs. On a donné une très belle image du football géorgien. On a eu beaucoup d’opportunités de marquer, comme la Turquie, mais à la fin, ce sont eux qui ont gagné. On est pas des perdant heureux, mais je retiens surtout que l’on a donné avant tout une belle image (…) On a peut-être manqué un peu de talent, d’expérience, des trucs qu’on va acquérir dans le futur. Je suis sûr que dans les prochaines années, la Géorgie ne perdra pas ces matchs là. On a apprend, les joueurs ont été fantastiques aujourd’hui. Je n’ai rien de négatif à dire aujourd’hui. »

Et encore merci pour le spectacle !

La Turquie embroche la Géorgie