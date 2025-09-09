S’abonner au mag
Jaume Domènech range les gants pour se consacrer à sa fille

SF
Comme Toretto, la famille c’est important.

Libre depuis l’été et après douze ans au Valence CF, Jaume Domènech (34 ans) a décidé de prendre sa retraite. Une décision prise par rapport sa fille, malade depuis sa naissance, qui nécessite toute son attention.

« Je raccroche les crampons en raison d’un problème de santé touchant l’un de mes proches. Mon cœur et les valeurs qui ont fait de moi ce que je suis me disent que je dois être à ses côtés. Je sens que je dois être proche de ma famille maintenant, et non loin d’elle  », confie l’ancien gardien et capitaine sur son compte Instagram.

Une carrière fidèle à Valence

Cette décision intervient malgré l’intérêt de plusieurs clubs cet été. Arrivé au club en 2012, Domènech a disputé 122 matchs et remporté la Coupe du Roi en 2019 face au Barça, son plus beau souvenir« Il y a de nombreuses années, j’ai été interviewé sur le terrain, et on m’a demandé si je pensais quitter Valencia CF. J’ai répondu que mon objectif était d’être ici toute ma vie et de gagner un titre. Je suis très heureux parce que j’aime tenir les promesses que je fais, et je l’ai fait. »

Le choix du cœur et de la raison.

À 32 ans, un ancien de Valence prend sa retraite après beaucoup de blessures

