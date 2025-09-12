Le joueur du mois d’août en Premier League revient de loin

Sortez les roses pour le grand Jack !

Après sept saisons dans l’élite du football anglais, Jack Grealish remporte enfin une récompense individuelle digne de ce nom. Arrivé à l’intersaison en prêt à Everton, l’international anglais réalise un début de saison tonitruant. En seulement trois matchs de championnat sous la tunique des Toffees, l’ailier formé à Aston Villa a déjà délivré quatre passes décisives. Ce vendredi, ces statistiques impressionnantes lui ont permis d’être élu meilleur joueur du mois d’août de Premier League.

Making an instant impact 💙 Jack Grealish is August’s @EASPORTSFC Player of the Month 🙌 pic.twitter.com/jJQRxz5WJJ — Premier League (@premierleague) September 12, 2025

L’étrange résurrection de mister Jack

Depuis qu’il a posé ses valises au bord de la Mersey, Grealish a compris qu’il devait arrêter les passes en retrait ennuyeuses et les courses latérales ô combien inutiles pour la construction offensive. Surtout, il n’est plus bridé par Pep Guardiola à Manchester City et jouit de la liberté offerte par le dispositif tactique de son nouvel entraîneur David Moyes. Face à ses anciens potos d’Aston Villa ce week-end, Jack compte bien fêter cette récompense par deux nouvelles passes décisives.

À moins qu’il célèbre ça au pub ce soir.

