Jules Koundé prend position après le drame de Nanterre

Ce mardi 27 juin à Nanterre (Hauts-de-Seine), un adolescent de 17 ans – qui se trouvait au volant d’un véhicule – a été tué par un policier qui a fait usage de son arme. Une vidéo de ce drame a circulé dans la journée sur Internet et deux enquêtes (l’une pour refus d’obtempérer et tentative d’homicide volontaire sur personne dépositaire de l’autorité publique, l’autre pour homicide volontaire par personne dépositaire de l’autorité publique) ont été ouvertes. Dans un long tweet, Jules Koundé s’est exprimé sur l’incident, n’hésitant pas à prendre position.

« Un jeune homme de 17 ans abattu à bout portant par un policier pour un refus d’obtempérer lors d’un contrôle, écrit le défenseur du FC Barcelone et de l’équipe de France. Telle est la réalité de la situation et elle est dramatique. Comme si cette nouvelle bavure policière ne suffisait pas, les chaînes d’information en continu en font leurs choux gras. Des plateaux déconnectés de la réalité, des “journalistes” qui posent des “questions” dans le seul but de déformer la vérité, de criminaliser la victime et de trouver des circonstances atténuantes là où il n’y en a aucune. Une méthode vieille comme le monde pour masquer le vrai problème. Et si on éteignait un peu la TV pour s’informer ? »

