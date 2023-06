Pronostic Celta Vigo Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barca met le Celta dans l’embarras

Comme en 2020, le Celta Vigo flirte dangereusement avec la zone de relégation. Actuellement, la formation galicienne occupe la 17e place, qui sauve provisoirement le club. Cependant, l’équilibre est très fragile car Vigo ne possède qu’un seul point d’avance sur Valladolid, premier relégable qui affronte lors de cette même journée une formation de Getafe qui lutte pour son maintien. De plus, les partenaires d’Iago Aspas vivent un moment très compliqué en terme de résultats puisqu’ils restent sur une catastrophique série de 5 défaites et un nul. Le week-end dernier, le Celta s’est de nouveau incliné sur la pelouse de Cadix (1-0) qui était aux portes de la relégation avant cette rencontre. Le club de Vigo joue sa survie ce dimanche et doit décrocher un résultat face au Barca pour espérer se maintenir. Le coach Carvalhal devrait s’appuyer sur l’expérience des Iago Aspas, Seferovic, Tapia et Hugo Mallo.

En face, le FC Barcelone ne joue plus rien car il est officiellement le nouveau champion d’Espagne depuis quelques journées. Après avoir connu une démobilisation logique après cette longue saison, le Barca a réenclenché la machine à victoires avec un succès face à Majorque (3-0) le week-end dernier avec notamment un doublé de Fati. Avec les départs de 2 légendes du club, Busquets et Alba, le club catalan pourrait vouloir terminer sur une note positive pour célébrer ces 2 joueurs. Le week-end dernier, Xavi pouvait compter sur une grande partie de son effectif, excepté Pedri et Araujo, blessés et incertains pour ce déplacement en Galice. En revanche, les Gavi, Fati, Dembélé ou Lewandowski (23 buts, meilleur buteur de Liga) seront bien présents. Face à une formation en plein doute, le Barca devrait s’imposer à Vigo, ce qui pourrait entrainer la relégation du Celta en fonction des résultats de ses adversaires.

