Le Barça s’offre une remontada éclair face au Celta

FC Barcelone 3-2 Celta de Vigo

Buts : Lewandowski (80e, 86e) et Cancelo (89e) pour les Blaugranas // Strand Larsen (19e) et Douvikas (77e) pour les Célticos

Comme quoi, on peut jouer 10 minutes d’un match et gagner.

Aux abonnés absents pendant 80 minutes, le FC Barcelone s’est offert une remontada en l’espace de dix minutes pour finalement s’imposer 3-2 face au Celta de Vigo ce samedi. D’une passivité totale pendant la quasi-entièreté du match, les hommes de Xavi avaient même laissé les clés de la rencontre aux Galiciens, Iago Aspas s’offrant la meilleure occasion du premier quart d’heure sur un très beau lob détourné par Ter Stegen au-dessus de la barre (17e). Profitant des largesses défensives, Jørgen Strand Larsen ouvre le score dans la foulée, Luca de la Torre devançant Jules Koundé pour servir le Norvégien (0-1, 19e). João Félix, esseulé, tente lui de réduire le score sur un contre, mais envoie sa frappe bien au-dessus de la transversale (23e). Sans occasion franche, le Barça passe même tout proche d’encaisser un deuxième but et peut dire merci à son gardien, qui s’impose cette fois-ci devant Strand Larsen (41e). Une parade salvatrice et mal suivie par Luca de la Torre, qui envoie sa reprise en dehors de Montjuic.

Au retour des vestiaires, Xavi lance les jeunots pour sauver son Barça. Replacé sur le côté gauche pour laisser sa place à Lamine Yamal, Ferran Torres vendange et voit ses deux frappes frôler chacun des poteaux, mais du mauvais côté (64e et 66e). Il faudra même un grand Ronald Araújo, qui s’impose de justesse devant Douvikas (68e), et un grand Ter Stegen, qui s’étend de tout son long face à Bamba (70e), pour garder les Blaugrana dans la partie, avant qu’Anastásios Douvíkas ne réduise à néant leurs exploits. L’attaquant grec vient inscrire son premier but en Liga après une transition merveilleuse sur le côté droit et un caviar de Iago Aspas (0-2, 77e). Et puis c’est l’heure de la révolte : sur un double exploit individuel de João Félix et Robert Lewandowski, le Barça entame sa remontada (1-2, 80e). Le Polonais signe un doublé six minutes plus tard, sur un bon mouvement entre Raphinha et Cancelo (2-2, 86e) avant que le passeur portugais se transforme en buteur, sur un ballon brossé de Gavi qui devance la pauvre défense galicienne (3-2, 89e).

Les joueurs du Celta avaient gagné le match, mais Rafa Benitez a décidé de plomber les siens avec ses changements.

FC Barcelone (4-3-3) : Ter Stegen – Cancelo, Koundé, Christensen (Baldé, 60e), Alonso (Yamal, 46e) – De Jong (Gavi, 36e), Romeu (Araújo, 46e), Gündogan – Torres (Raphinha, 72e), Lewandowski, Félix. Entraîneur : Xavi.

Celta de Vigo (5-3-2) : Villar – Mingueza, Núñez (Rodríguez, 90+4e), Starfelt, Domínguez, Ristić – Beltrán, De La Torre, Bamba (Dotor, 90+4e) – Strand Larsen (Douvíkas, 66e), Aspas (Swedberg, 78e). Entraîneur : Benitez.

