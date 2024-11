Pronostic Celta de Vigo Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Barça bat Vigo et repart de plus belle

Le Celta fait un début de saison correct et se positionne à la 11e place de Liga. Juste avant la trêve internationale, les hommes de Giraldez ont terminé sur de bonnes notes avec un succès en coupe contre San Pedro (1-5), un autre en Liga contre Getafe (0-1), et enfin un bon point du nul ramené du Real Betis. L’équipe est en plus de cela épargnée par les blessures, puisque seul Jailson est absent, tandis que de défenseur Carreira est incertain. En revanche, seront bien présents le capitaine et increvable Aspas (4 buts, 3 passes), l’ancien Lillois Bamba, mais encore Oscar Mingueza, très décisif depuis le début de la saison avec 2 buts et 5 passes décisives. Les attaquants Swedberg (2 buts, 3 passes), Douvikas (3 buts) et Iglesias (4 buts) postulent pour une place de titulaire.

Le début de saison est quasi parfait pour le Barça avec 11 victoires en 13 matchs de championnat, une place de leader assez confortable, et 3 victoires en 4 matchs de C1. La meilleure attaque d’Europe (55 buts Liga et C1 compris) s’était encore éclatée contre le Real (0-4), l’Espanyol (3-1) et en C1 contre Belgrade (2-5), mais c’est une solide équipe de la Real Sociedad qui les a stoppés net avant la trêve (défaite 1-0). Si les Blaugrana devront se déplacer sans plusieurs joueurs clés comme Yamal, il y a quand même de quoi être rassuré quand on voit l’effectif. Flick fait parfaitement tourner cette équipe et pourra encore compter sur ses hommes forts du début de saison, notamment Lewandowski (14 buts en 13 matchs de Liga, 5 en 4 matchs de C1), touché avant la trêve, et surtout Raphinha, probablement le meilleur joueur de Liga actuellement (12 buts, 9 passes TCC). Il y a une belle marge pour cet irrésistible Barça qui devrait venir s’imposer grâce à ses joueurs en feu, notamment l’ancien Rennais Raphinha.

Xavi : « Normalement, le Barça ne gagne pas ce genre de match »