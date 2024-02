Affaire Clauss : L’UNFP recadre sèchement Benatia et Longoria

Vent debout.

Dans un communiqué publié ce lundi soir, l’Union nationale des footballeurs professionnels a pris la défense de Jonathan Clauss, pointé du doigt pour son attitude par Medhi Benatia lors d’une interview accordée au Canal Football Club dimanche : « À tous ceux qui se demandaient à quoi pouvait bien servir un conseiller sportif à la présidence dans un club comme l’OM, Medhi Benatia vient de répondre de la plus intéressante des façons en s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, un joueur, un international, coupable de tous les maux […]. Encore et toujours du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. »

⛔ En s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, le défenseur international @Djoninho25 , le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia a franchi la ligne rouge. Celle du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner… pic.twitter.com/damKsB7crQ — UNFP (@UNFP) February 19, 2024

Catastrophée par cette prise de position honteuse, l’UNFP ne s’est pas arrêtée là : « Car en plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure. Honteux ! Dégueulasse ! Au rythme où vont les choses et les finances de l’OM, et alors que Gennaro Gattuso a quitté le bateau ivre ce lundi, il n’est pas interdit de penser que l’on va s’attaquer, individuellement ou collectivement, à l’ensemble des salariés du club phocéen, tous coupables, a pointé l’instance, avant de poursuivre. Pourquoi pas également à Pablo Longoria ? Medhi et Pablo sont sur un bateau, et c’est l’OM qui tombe à l’eau… »

Les pieds dans le plat.

Deux anciens Marseillais proposent leurs services à l'OM