L’Australie vient à bout de l’Irlande

Australie 1-0 Irlande

Buts : Catley (52e sp) pour les Matildas

Fortes de leur dernier succès face aux Bleues en amical, les Australiennes comptaient surfer sur la vague pour bien entrer dans la compétition, malgré le forfait de dernière minute de Sam Kerr. Dans un Olympic Stadium chauffé à blanc, les Matildas n’ont pas déçu et l’ont emporté d’une courte tête face aux Irlandaises. Pas spécialement affectées par la pression logique des organisateurs, les Australiennes ont dominé la première mi-temps de la tête et des crampons, mais qui ont manqué de tranchant dans la surface irlandaise, à l’image de Clare Hunt qui est parvenue à reprendre le centre de sa latérale mais sans pouvoir ajuster sa tête (17e) ou Hayley Raso qui a vu sa tête frôler le poteau gauche de la portière irlandaise (28e). Du côté des Girls in Green, même si les joueuses de Vera Pauw ont fait parler leur qualité physique, elles n’ont pas vraiment réussi à tenir le ballon, les imprécisions techniques et la précipitation ne leur permettant pas de mettre réellement en danger la défense des Matildas.

Un penalty salvateur

Les Australiennes sont reviennent des vestiaires avec l’envie de concrétiser leurs temps forts. La défense verte a fini par se faire piéger : sur un centre australien venu du côté gauche la joueuse de Washington Shelva accroche Raso dans la surface, penalty pour les Matildas. Une occasion en or pour prendre l’avantage que ne laisse pas filer Stephanie Catley. La joueuse d’Arsenal est venue propulser le cuir dans la lucarne gauche de Courtney Brosnan (1-0, 52e). Un premier but qui a libéré les forces offensives australiennes, à l’image de Fowler qui a vu son tir contré par la défense irlandaise (53e). Sonnées mais pas achevées, les Irlandaises ont commencé à reprendre du poil de la bête autour de la 70e avec une succession de corners qui auraient pu faire mouche, à l’image de celui de McCabe (71e) si Arnold n’était pas dans un grand jour. Elles sont quand même parvenues à faire passer un dernier frisson dans la défense australienne avec la frappe d’Isibeal Atkinson détournée par Arnold (90+5e) Malheureusement pour les Girls in Green, elles ne parviendront pas à égaliser et placent les Australiennes dans un fauteuil pour la suite de leur compétition.

Australie (4-4-2) : Arnold – Catley, Kennedy, Hunt, Carpenter – Vine (van Egmond, 75e), Cooney-Cross, Gorry, Raso – Fowler (Polkinghorne, 84e), Foord. Sélectionneur : Tony Gustavsson.

Irlande (3-4-3) : Brosnan – Connolly, Quinn, Fahey – McCabe, Littlejohn, O’Sullivan, Payne – Sheva (Quinn, 63e), Carusa (Atkinson, 87e), Farrelly (Larkin, 63e). Sélectionneuse : Vera Pauw.

