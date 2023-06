Lauren James prolonge l’aventure avec Chelsea

Ce n’est pas une quiche Lorraine, mais une Queen Lauren.

Chelsea a annoncé la prolongation de son attaquante Lauren James, jusqu’en 2027. « Ayant rejoint le club à l’âge de six ans et représenté l’Académie de Chelsea, il existe un lien étroit entre James et le club qu’elle appelle affectueusement sa maison », précise le communiqué du club londonien, ce jeudi. La joueuse a eu un rôle central cette saison pour la conquête du titre de Super League féminine. L’Anglaise totalise 8 buts et 5 passes décisives en 34 matchs cette saison, toutes compétitions confondues. Les Blues ont gagné aussi leur troisième FA Cup d’affilée.

Chelsea is her home. 🏡 pic.twitter.com/yAYERtuFGC — (C)helsea FC Women (@ChelseaFCW) June 1, 2023

« J’ai toujours aimé Chelsea. Même quand je suis partie et que j’ai vécu une autre aventure pendant quelques années, j’ai toujours su que je pourrais revenir ici. J’ai toujours su que je voulais jouer pour Emma (Hayes, coach de Chelsea, NDLR). Je suis heureuse d’être de retour ici », se réjouit Lauren James. L’internationale Anglaise vient d’être appelée avec les Three Lionnesses pour disputer la prochaine Coupe du monde, se déroulant du 20 juillet au 20 août prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Lauren James veut bien terminer sa saison : « L’objectif est d’aller à la Coupe du monde, c’est un rêve de gagner la Coupe du monde et de remporter la Ligue des champions avec Chelsea. Je veux continuer à travailler dur et à montrer ce que je peux faire sur le terrain. J’espère que le rêve deviendra réalité cet été ! ».

