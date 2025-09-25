S’abonner au mag
Sonia Bompastor « pas surprise » par le sexisme dans le foot

Le chemin est encore long.

78% des femmes travaillant dans le football ont déjà été victimes de discrimination selon une étude de Women in Football. Elles sont aussi une majorité nette (63,5%) à avoir fait l’objet de blagues sexistes. Sonia Bompastor a été interrogée sur ces conclusions et la coach de Chelsea n’est pas tombée de sa chaise, loin de là.

« Devinez quelle est la première question que l’on me pose presque à chaque fois quand je dis que je veux devenir coach ou manageuse ? Je vais vous le dire : “Pensez-vous qu’il soit possible d’être mère de quatre enfants et manageuse d’un grand club ?” Je pense que si un homme se trouvait face aux mêmes personnes, elles ne lui poseraient jamais cette question », déplore l’ancienne internationale française, « pas surprise ». Heureusement, « ce n’était pas le cas à Chelsea ! »

En plus, avoir des enfants, ça ne peut pas faire de mal pour apprendre à gérer les stars capricieuses.

