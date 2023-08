L'Angleterre étrille la Chine et rejoint les huitièmes

Chine 1-6 Angleterre

Buts : Wang (57e, SP) pour la Chine // Russo (4e), Hemp (26e), James (41e et 65e), Kelly (77e) et Daly (84e) pour l’Angleterre

Lauren d’Angleterre.

Largement dominatrices, les Anglaises n’ont fait qu’une bouchée de la Chine ce mardi au Coopers Stadium d’Adélaïde (1-6) afin de valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Quatre petites minutes ont suffi à Alessia Russo pour lancer les hostilités en ouvrant le score d’une frappe vicieuse du droit (0-1, 4e). En mode rouleur compresseur, l’Angleterre a alors alourdi la marque grâce à Lauren Hemp qui a bien ouvert son pied gauche pour tromper Yu Zhu (0-2, 26e). Passeuse sur les deux premiers buts, Lauren James s’est ensuite mué en buteuse pour tuer le suspense avant la pause d’une belle frappe enroulée à l’entrée de la surface (0-3, 41e).

La pépite de Chelsea aurait pu (voire dû ?) s’offrir un doublé quelques instants plus tard en dégainant un pétard du pied gauche avant de voir l’arbitre annuler l’exploit pour un hors-jeu d’une de ses partenaires (45e+5). Les Chinoises ont sauvé l’honneur sur penalty au retour des vestiaires grâce à Wang Shuang (1-3, 57e), mais elles ont surtout dû admirer le récital de Lauren James s’éterniser. Sur un long centre, l’attaquante a surgi au second poteau pour placer une volée parfaite dans le petit filet extérieur (1-4, 65e). Chloe Kelly a profité d’une sortie ratée de Zhu pour marquer dans le but vide (1-5, 77e), puis Rachel Daly a clos le spectacle d’une volée puissante du droit (1-6, 84e).

Les Lionesses confirment leur première place dans ce groupe D et rejoignent le Nigeria en huitièmes, pendant que la Chine prend la porte.

Chine (4-4-2) : Zhu – Mengwen (H. Wu, 75e), Sha. Wang, W. Yao, Qiaozhu – C. Wu (Mengyu, 90e+3), L. Yao (Jiaxing, 90e+3), Yang, Zhang – Shu. Wang (Gu, 75e), Lou. Sélectionneuse : Shui Qingxia.

Angleterre (3-4-3) : Earps – Carter, Bright, Greenwood – Bronze (Charles, 71e), Stanway (Coombs, 46e), Zelem, Daly – James (Toone, 81e), Russo (England, 71e), Hemp (Kelly, 71e). Sélectionneuse : Sarina Wiegman.

