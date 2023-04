Rupture des ligaments croisés pour la capitaine de l’Angleterre

Coup dur pour les Three Lionesses.

Leah Williamson, capitaine d’Arsenal et de la sélection anglaise, est contrainte de déclarer forfait pour le reste de la saison. Sortie sur blessure au quart d’heure de jeu lors de la rencontre de championnat entre les Gunners et Manchester United le 19 avril dernier, la défenseuse central de 26 ans souffre d’une rupture des ligaments croisés antérieur du genou, comme annoncé par son club ce vendredi.

We can confirm that Leah Williamson suffered a ruptured anterior cruciate ligament on Wednesday night.

We're all right behind you, @leahcwilliamson ❤️

— Arsenal Women (@ArsenalWFC) April 21, 2023