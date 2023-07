Une pépite portugaise débarque à Lille

Vous ne le connaissez pas ? Ça va venir.

À l’aise dans les espaces réduits, fin techniquement, habile dans les derniers mètres et polyvalent, voilà toutes les qualités de la nouvelle recrue du LOSC. Depuis ce mercredi, le jeune latéral droit Tiago Santos a rejoint les rangs de Paulo Fonseca. Méconnu du grand public, le Portugais de 20 ans a pourtant été un des meilleurs joueurs de la Liga Betclic à son poste cette saison. Facile dans les courses en profondeur, un grand soutien offensif pour les ailiers par ses dédoublements, Santos a été formé au Sporting avant de plonger dans le grand bain avec Estoril.

✍️ Le LOSC est RAVI d'annoncer l'arrivée du jeune talent Tiago Santos dans son effectif professionnel. Le défenseur latéral droit portugais 🇵🇹, 20 ans, s’est engagé avec le club lillois pour une durée de 5 saisons, soit jusqu’en 2028. 𝐁𝐞𝐦 𝐕𝐢𝐧𝐝𝐨 𝐓𝐢𝐚𝐠𝐨 ! — LOSC (@losclive) July 5, 2023

« Nous sommes très heureux de l’arrivée de Tiago au sein du LOSC. Formé au Sporting et confirmé à Estoril, il a fait des premiers pas très remarqués en Liga NOS, créant l’intérêt de clubs huppés. Ancien joueur offensif reconverti latéral, Tiago a un profil dynamique, agressif et un potentiel très fort à développer. C’est le profil type que souhaitent Paulo et le club. Nous lui souhaitons la bienvenue dans la famille LOSC et dans la métropole lilloise », a annoncé le président lillois Olivier Létang dans le communiqué.

À suivre de près.

