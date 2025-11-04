En Espagne, il provoque l’expulsion d’un joueur en... lui donnant un baiser

Bons baisers de Valladolid.

Ce lundi soir, le Real Valladolid a battu Grenade 2-1, mais le vrai spectacle était ailleurs. Dans le temps additionnel, Iván Alejo, bien inspiré pendant une phase arrêtée, a joué la provoc en donnant un bisou sur le front de son adversaire, Diego Hormigo. Réaction immédiate, son rival craque, le bouscule, l’arbitre sort le rouge.

« Le football, c’est pour les gens intelligents »

« Je suis très affectueux, mes amis me le disent toujours. On était un peu tendus après une action précédente, et je savais qu’il était à bout, qu’il allait craquer à tout moment », ironise le milieu de terrain, invité ensuite sur El Larguero, l’émission de la Cadena SER.

Avant de poursuivre, pas moins culotté : « Je pense que le football est pour les gens intelligents, pas pour les imbéciles. Finalement, il faut savoir tirer profit de chaque situation, et j’ai été plus malin. » Il remet même une pièce dans la machine en embrassant le crâne du journaliste venu l’interviewer en conférence de presse.

Double effet Kiss Cool.

