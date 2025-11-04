S’abonner au mag
En Espagne, il provoque l’expulsion d’un joueur en... lui donnant un baiser

En Espagne, il provoque l’expulsion d’un joueur en... lui donnant un baiser

Bons baisers de Valladolid.

Ce lundi soir, le Real Valladolid a battu Grenade 2-1, mais le vrai spectacle était ailleurs. Dans le temps additionnel, Iván Alejo, bien inspiré pendant une phase arrêtée, a joué la provoc en donnant un bisou sur le front de son adversaire, Diego Hormigo. Réaction immédiate, son rival craque, le bouscule, l’arbitre sort le rouge.

« Le football, c’est pour les gens intelligents »

« Je suis très affectueux, mes amis me le disent toujours. On était un peu tendus après une action précédente, et je savais qu’il était à bout, qu’il allait craquer à tout moment », ironise le milieu de terrain, invité ensuite sur El Larguero, l’émission de la Cadena SER.

Avant de poursuivre, pas moins culotté : « Je pense que le football est pour les gens intelligents, pas pour les imbéciles. Finalement, il faut savoir tirer profit de chaque situation, et j’ai été plus malin. » Il remet même une pièce dans la machine en embrassant le crâne du journaliste venu l’interviewer en conférence de presse.

Double effet Kiss Cool.

Le Real s’amuse et condamne Grenade

