L’OM devra composer sans plusieurs de ses cadres face à l’Atalanta

L’infirmerie peut quasiment jouer un five.

Après une victoire poussive ce week-end à Auxerre (0-1), l’Olympique de Marseille jouera ce mercredi soir son quatrième rendez-vous européen de la saison, face à l’Atalanta. Et si Nayef Aguerd, Leonardo Balerdi, Timothy Weah et Bilal Nadir étaient pressentis pour effectuer leurs retours dans le groupe phocéen, aucun d’entre eux ne sera finalement de la partie.

Selon Roberto De Zerbi présent en conférence de presse ce mardi, aucun de ces quatre joueurs n’a suffisamment récupéré pour être apte à jouer ce mercredi. Une mauvaise nouvelle, compte tenu de l’absence d’Emerson, suspendu après son carton rouge lors de la récente défaite sur la pelouse du Sporting CP (2-1).

Panne de soleil sur la Canebière

Ces absences surchargent une infirmerie marseillaise déjà composée de Geoffrey Kondogbia, Hamed Junior Traoré, Facundo Medina et Amine Gouiri, tous installés depuis plusieurs semaines.

Face à cette avalanche de blessés, Roberto De Zerbi a tenu à relativiser, en assurant que les beaux jours reviendront, en même temps que ses joueurs absents. « Je suis pas content de jouer avec autant de blessés et de joueurs suspendus, mais les belles choses se font dans la difficulté, assure l’Italien. Un jour le soleil reviendra, quand mes joueurs blessés reviendront, le soleil reviendra aussi. »

Tout vient à point à qui sait attendre.

