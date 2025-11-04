Pronostic PSG-Bayern : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La plus belle affiche de la phase régulière de la Ligue des champions se joue ce mardi au Parc des Princes, avec la réception du Bayern Munich par le PSG. L’ogre allemand, invaincu en C1 tout comme le club de la capitale, promet d’être un adversaire coriace pour les champions d’Europe en titre

Premier de la phase régulière de la Ligue des champions, le PSG réussit un début de campagne idéal, avec notamment une victoire marquante face au FC Barcelone (1-2) début octobre et son récital face au Bayer Leverkusen en Allemagne (2-7). Ce mardi, les Parisiens retrouvent leur Parc des Princes et leur dauphin, le Bayern Munich. Cette rencontre entre les champions d’Europe et le Rekordmeister s’annonce aussi savoureuse qu’indécise. D’autant que les Allemands restent sur quatre victoires consécutives face à Paris en C1.

Pas le même état de forme

Indomptables en Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique sont bien moins effrayants en Ligue 1. Bien qu’ils soient leaders du championnat, les Parisiens ont affiché quelques limites, notamment lors de leur défaite dans le Classique face à l’OM et en concédant trois nuls lors de leurs cinq dernières rencontres en L1. Il faut dire que contrairement à la saison passée, Paris n’est pas épargné par les blessures, puisque déjà huit joueurs ont raté des rencontres de championnat, dont des cadres comme Ousmane Dembélé, Marquinhos, João Neves et Désiré Doué. Ce dernier, victime d’une lésion aux ischios, sera forfait tandis que le Ballon d’or, gêné également aux ischios face à Nice, devrait être en mesure de jouer la rencontre et pourrait encore une fois être redoutable.

Pendant ce temps-là, le Bayern Munich marche littéralement sur l’eau. C’est simple, depuis le début de la saison, les joueurs de Vincent Kompany ont remporté l’intégralité de leurs rencontres, toutes compétitions confondues (15/15). Malgré l’absence longue durée de leur joyau Jamal Musiala (fracture du péroné), le club bavarois, également privé d’Alphonso Davies, peut compter sur Harry Kane (22 buts déjà) et Michael Olise (7 buts et 7 passes décisives) pour empiler les buts, sans oublier l’excellent latéral Konrad Laimer qui s’avère être bien plus qu’un couteau suisse. Avec autant de talents offensifs des deux côtés, il serait étonnant que la rencontre se solde sur un score nul et vierge.

Qui tient la corde ?

Ce duel sera à coup sûr alléchant puisqu’il permettra de jauger les deux équipes qui figurent parmi les favorites pour la victoire finale en C1, avec des formations en grande forme en ce début de saison comme Arsenal et le Real Madrid. Le Bayern est le club qui a le plus souvent battu le Paris SG en Ligue des champions, avec huit victoires en 14 confrontations, mais les démons de la première finale perdue face au Rekordmeister en 2020 ne sont désormais qu’un mauvais souvenir et la victoire en Coupe du monde des clubs cet été l’a prouvé. Les protégés de Luis Enrique ont démontré qu’ils pouvaient déstabiliser toutes les équipes, et ce n’est pas ce Bayern Munich, aussi intouchable soit-il, qui doit leur faire peur.

Difficile, avec tous ces éléments, de dégager un favori dans cette rencontre tant attendue. Sur la forme du moment, les Bavarois semblent mieux armés, mais le club de la capitale, champion en titre, a prouvé qu’il pouvait, même diminué par des absences, renverser des adversaires de taille comme le FC Barcelone. Le match nul ou la victoire du PSG d’une courte marge semblent être de bonnes options. Même si cela reste un match de phase régulière de Ligue des champions, ce type de choc n’est jamais anodin, et l’issue de la rencontre pourrait être un bon indicateur de l’ambition de ces deux mastodontes.

PSG-Bayern : un choc, un de plus