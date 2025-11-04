Le centre de formation du PSG fête ses 50 ans

Il en a vu passer, des Titis.

Ce mardi 4 novembre, le centre de formation du Paris Saint-Germain souffle ses 50 bougies. Fondé par Pierre Alonzo en 1975 (le papa de Jérôme), il n’était à la base qu’une simple maison louée à Saint-Germain-en-Laye. Aujourd’hui, il est incorporé au centre d’entraînement des pros, à Poissy, ce complexe ultra-sophistiqué inauguré il y a un an.

La formation remise au centre

La première génération de Titis a vu émerger des légendes comme Jean-Marc Pilorget, ancien recordman du nombre de capes avec le club parisien, Thierry Morin ou Lionel Justier. Avec Quentin Ndjantou et Mathys Jangeal, les derniers en date en septembre dernier, ce sont désormais 142 joueurs formés au club qui ont porté le maillot rouge et bleu en équipe première, avec dans le lot de sacrés noms du football européen : Luis Fernandez, Nicolas Anelka, Mike Maignan ou encore Kingsley Coman et Adrien Rabiot.

50 ans de passion et de formation ! ❤️💙 Notre centre de formation souffle aujourd’hui ses 50 bougies 🎂 pic.twitter.com/56UCa5taHf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 4, 2025

Un centre de formation longtemps mis de côté par la direction parisienne, qui revient au premier plan depuis l’arrivée de Luis Enrique. Le coach espagnol n’hésite pas à donner un rôle important à certains jeunes, comme Senny Mayulu, titularisé dans toutes les rencontres de Ligue des champions cette saison.

Paris influence le monde.

Lucas Chevalier dresse le portrait du gardien idéal