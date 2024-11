Le nouveau centre d'entraînement du Paris-SG officiellement inauguré

Jamais dans la démesure.

Près d’un an et demi après y avoir posé ses valises, le Paris-SG a officiellement présenté le Campus PSG, son nouveau centre d’entraînement, ce jeudi soir lors d’une soirée spéciale. C’est à Poissy que ce projet faramineux a vu le jour (59 hectares, dont 150 000 m² dédiés aux espaces d’entraînements extérieurs). Pour l’occasion, le club de la capitale n’a pas lésiné sur les moyens en invitant notamment Novak Djokovic et Nicolas Karabatic mais aussi en conviant ses gloires comme Pedro Miguel Pauleta, Javier Pastore ou encore Laura Georges et Grace Geyoro. S’il vous en faut plus, un spectacle de drones a illuminé le ciel en dessinant « Ici c’est Paris » et « Campus PSG « .

🎥❤️💙 Retour en images sur l’inauguration officielle du Campus PSG. ✨ pic.twitter.com/tVh7kmjAX8 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 21, 2024

Lors de ces festivités, Nasser al-Khelaïfi, le président du Paris-SG a pris la parole : « Si je retourne au premier jour où nous sommes venus à Paris, où j’ai vu le club, la première chose qui m’est venue à l’esprit est qu’il fallait construire l’un des meilleurs centres de formation. Ce club, cette ville méritent le meilleur. On doit faire quelque chose de spécial et de jamais fait auparavant. »

On comprend mieux le fameux « Dream bigger ».

Nasser al-Khelaïfi : « On en a besoin d’un nouveau stade, sinon on est morts »