Les liens forts entre Roberto De Zerbi et l’Atalanta

Ne jamais oublier ses racines.

L’Olympique de Marseille accueillera l’Atalanta Bergame ce mercredi soir au Vélodrome. Actuels 18es au classement avec trois petits points sur neuf possibles, les Phocéens devront livrer une performance solide pour pouvoir rester dans le coup et continuer d’espérer, au minimum, une qualification pour les barrages de la Ligue des champions.

Aux yeux de Roberto De Zerbi, originaire de Brescia, ville rivale de Bergame, cette rencontre dépasse le cadre d’un simple match européen à valeur de trois points.

De Zerbi est né à 100 mètres du stade

« Jouer contre une équipe italienne, c’est toujours une émotion forte, a rappelé le technicien marseillais en conférence de presse. L’Atalanta est une équipe différente des autres, car je suis un supporter de Brescia. Je suis né à 100 mètres du stade. Quand il y avait un match contre l’Atalanta, du lundi au dimanche, on ne parlait que de ça. La différence est que l’Atalanta a eu la chance d’avoir des présidents importants, ce que Brescia n’a pas eu la chance d’avoir. »

Sans Gian Piero Gasperini, la Dea est-elle moins dangereuse ? « L’Atalanta a toujours été forte et n’est pas en crise. Cette saison, ils n’ont perdu que deux matchs, un face au PSG et un autre ce week-end face à l’Udinese, assure-t-il. Mais comparé au début de saison, ce n’est plus la même équipe, ils ont récupéré des joueurs essentiels comme Ademola Lookman et Ederson. La semaine dernière, ils ont fait match nul contre Milan, mais ils méritaient mieux. »

Pas de quoi effrayer le Vélodrome.

