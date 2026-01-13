S’abonner au mag
  • France
  • Saint-Étienne

Timothée Chalamet voit plus loin que les Golden Globes

JF
Timothée Chalamet voit plus loin que les Golden Globes

On va vraiment finir par le croire ! Sacré meilleur acteur de l’année pour son rôle dans « Marty Supreme » à l’occasion de la cérémonie des Golden Globes, Timothée Chalamet a à nouveau rappelé à quel point il était fan de foot et de l’AS Saint-Étienne.

Interrogé après son triomphe sur la qualité de son année 2026, le Golden Boy – pas du foot hein c’est Désiré Doué lol – s’est fendu d’une remarque… footballistique. « Elle commence plutôt bien c’est vrai (son année). J’ai beaucoup de chance. Mais pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine », a-t-il ainsi avoué. Amusant, quand on pense que les trois quarts de la salle remplie de peoples où il se trouvait ne doivent même pas connaître l’existence de la ville.

De quoi mettre un peu de baume aux cœurs des supporters, alors que Saint-Étienne est actuellement quatrième ? On en doute tout de même.

À quand un rôle dans la peau de Michel Platini ?

Reims continue de monter, Sainté patine

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)
Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Revivez la qualification du PFC face au PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!