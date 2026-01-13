Timothée Chalamet voit plus loin que les Golden Globes

On va vraiment finir par le croire ! Sacré meilleur acteur de l’année pour son rôle dans « Marty Supreme » à l’occasion de la cérémonie des Golden Globes, Timothée Chalamet a à nouveau rappelé à quel point il était fan de foot et de l’AS Saint-Étienne.

Interrogé après son triomphe sur la qualité de son année 2026, le Golden Boy – pas du foot hein c’est Désiré Doué lol – s’est fendu d’une remarque… footballistique. « Elle commence plutôt bien c’est vrai (son année). J’ai beaucoup de chance. Mais pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine », a-t-il ainsi avoué. Amusant, quand on pense que les trois quarts de la salle remplie de peoples où il se trouvait ne doivent même pas connaître l’existence de la ville.

Donc Timothée Chalamet remporte le #GoldenGlobes, sort avec Kylie Jenne et il pense à quoi ? « Pour que 2026 soit vraiment parfaite, il faudra que Saint-Étienne remonte en Ligue 1 la saison prochaine ». Un Magic Fan ou un Green Angel. @ASSEofficiel https://t.co/WH0gAEFqoB — Yannick Vély (@yannickvely) January 12, 2026

De quoi mettre un peu de baume aux cœurs des supporters, alors que Saint-Étienne est actuellement quatrième ? On en doute tout de même.

À quand un rôle dans la peau de Michel Platini ?

Reims continue de monter, Sainté patine