Le PSG se fait punir par Wolfsburg

Paris SG 0-1 Wolfsburg

But : Janssen (62e, SP) pour Die Wölfinnen

Expulsion : De Almeida (60e) chez les Parisiennes

Rien ne dit que le Parc reverra des rencontres européennes cette saison.

Un PSG bien supporté par quelque 17 000 spectateurs présents au Parc ce mercredi soir s’est incliné finalement 0-1 face à Wolfsburg lors de ce quart de finale aller de Ligue des champions, ce mercredi, sur un penalty évitable. Les filles de Gérard Prêcheur se compliquent bien la tâche pour le retour la semaine prochaine.

Dans une rencontre où les deux adversaires ont passé pas mal de temps à se jauger, c’est le PSG qui s’est procuré les meilleures occasions. Peu sollicitée sur son côté gauche, Sakina Karchaoui est la première à mettre en alerte la défense allemande, envoyant un bon centre pour Kadi Diani, qui ne frappe pas suffisamment fort au point de pénalty (7e). Puis vient une première erreur parisienne qui aurait pu coûter cher : tentant de relancer après une passe en retrait, Sarah Bouhaddi offre à Ewa Pajor une occasion en or qu’elle vendange (11e). Peinant dans la conservation du ballon, Bachmann décide d’y aller seule, mais finit enfermée sur le côté gauche et manque son face-à-face (32e). Dans la foulée, Sandy Baltimore envoie un très bon centre pour Kadi Diani au second poteau, qui reprend de la tête à contretemps (33e).

La seconde période sera une histoire de penalty. De retour des vestiaires, Sakina Karchaoui croit obtenir un penalty à la suite d’une bonne percée dans la surface où elle est stoppée lors d’un duel genou contre genou (53e). L’arbitre consulte la VAR et revient sur sa décision, sous les sifflets d’Auteuil, qui n’a jamais cessé de chanter pour ses joueuses. Cinq minutes plus tard les supporters haussent encore le ton, lorsque Rebecca Welch retourne devant son petit écran pour trancher du sort d’Elisa De Almeida, coupable d’une main sur corner. La défenseuse tricolore est jugée coupable, écope d’un second jaune et laisse Sarah Bouhaddi encaisser le penalty parfaitement converti par Dominique Janssen (0-1, 61e). À dix contre onze, les Parisiennes partent à l’abordage sans que les Allemandes en profitent dans leur dos et réussissent presque leur coup sur un bon centre de Kheira Hamraoui pour l’entrante Amalie Vangsgaard (90e+5). Sans succès.

Dominique Janssen pone el primero del partido en el marcador 🔥#DAZNUWCL pic.twitter.com/czJghRjdsj — DAZN España (@DAZN_ES) March 22, 2023

Deux défaites de clubs français dans une même soirée de Coupe d’Europe. Les filles n’ont définitivement rien à envier aux garçons.

Paris SG (4-3-3) : Bouhaddi – Lawrence, De Almeida, Geyoro, Karchaoui – Hamraoui, Jean-François, Groenen – Diani, Bachmann (Fazer, 66e), Baltimore (Vangsgaard, 66e) . Entraîneur : Gérard Prêcheur.

Wolfsburg (4-2-3-1) : Frohms – Hendrich, Hegering, Janssen, Rauch – Oberdorf (Jónsdóttir, 79e), Lattwein – Huth, Roord (Brand, 72e), Popp – Pajor (Bremer, 88e). Entraîneur : Tommy Stroot.

La Ligue des champions féminine arrive sur FIFA 23