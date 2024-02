Paris l’emporte au forceps à Nantes

Insipide pendant près d'une heure et passé tout proche de se faire surprendre, Paris est parvenu à forcer la décision pour venir à bout de Nantes (2-0). Et poursuivre son petit bonhomme de chemin, bien seul en tête de la Ligue 1.

Nantes 0-2 Paris Saint-Germain

Buts : Hernandez (60e) et Mbappé (78e, SP)

Le match d’après pour Paris. Trois jours après être venu à bout de la Real Sociedad, les champions de France ont été à la peine dans un stade de la Beaujoire bouillant tout au long de la soirée. Avant de faire la différence en seconde période pour enchaîner un troisième succès consécutif en championnat et repousser Nice à quatorze points. Rien que ça.

Les samedis soirs, quelques fois ça déçoit

Sans Kylian Mbappé, laissé sur le banc deux jours après avoir annoncé son départ à l’issue de la saison, Paris se montre totalement incapable d’accélérer et livre un premier acte sans saveur. Randal Kolo Muani est proche de contrer Rémy Descamps (6e) puis le portier canari du soir se déploie pour détourner le centre-tir de Bradley Barcola (10e) et puis… plus rien. Forts d’une possession supérieure à 80%, les Rouge et Bleu (tout de noir vêtus) font tourner le cuir indéfiniment, sans trouver le moindre décalage. Et sont même tout proches de rentrer menés aux vestiaires sans un tacle salvateur de Lucas Hernandez sur Douglas Augusto (45e), avant un sauvetage miraculeux de Marquinhos devant Mostafa Mohamed (45e+2). Sur le corner, le but de Nicolas Pallois est annulé pour un hors-jeu préalable de Tino Kadewere.

La réussite d’Hernandez, la froideur de Mbappé

Comme mercredi soir en Ligue des champions, Paris monte très progressivement en rythme au retour des citrons. Descamps dévie du bout des gants la tête de Marquinhos (52e), tandis que Pallois tente de surprendre Gianluigi Donnarumma d’une demi-volée folle de 30 mètres (54e). Mais au rayon frappe de loin, c’est Lucas Hernandez qui a le dernier mot en trompant Descamps d’un tir dévié par Moussa Sissoko (0-1, 60e). Le moment choisi par Luis Enrique pour lancer simultanément Mbappé, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi et faire monter le palpitant des défenseurs nantais. Et c’est le premier qui met fin au suspense : crocheté dans la surface par Augusto, le meilleur buteur du championnat se fait justice à onze mètres (0-2, 78e). Dans la minute, Nantes s’offre un nouveau gros coup de chaud, Donnarumma déviant sur son poteau la tentative à bout portant de Pedro Chirivella, avant que Vitinha ne s’oppose à Samuel Moutoussamy (79e). La chance des Canaris est définitivement passée.

Nantes (5-3-2) : Descamps – Coco (Abline, 79e), Castelletto, Pallois, Zézé, Cozza – Sissoko (Moutoussamy, 79e), Chirivella, D. Augusto – Kadewere (Traoré, 63e), Mohamed (Simon, 73e). Entraîneur : Jocelyn Gourvennec.

PSG (4-3-3) : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos (Beraldo, 69e), Danilo, Hernandez – Vitinha, Ugarte, Asensio (Mbappé, 62e) – Lee (Dembélé, 62e), Kolo Muani (Hakimi, 62e), Barcola (Ramos, 46e). Entraîneur : Luis Enrique.

