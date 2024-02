Pronostic Nantes PSG : Analyse, cotes et prono (+100€ de bonus offerts en CASH)

100€ offerts en CASH pour parier sur Nantes – PSG

Nantes se bat

Alors que Waldemar Kita pensait avoir flairer la bonne pioche lorsque Jocelyn Gourvennec a fait tomber Nice pour la 1re fois de la saison, pour la 1ere du nouveau technicien sur le banc nantais, les choses sont plus compliquées depuis. Derrière ce succès solide, le match aller au Parc (victoire 2-1 du PSG) avait été la 1re d’une série de 5 défaites consécutives en L1. Après un nul à Reims (0-0) et une défaite à domicile face à Lens (0-1), les Canaris ont enfin retrouvé le chemin de la victoire en championnat le week-end dernier. Lors d’un déplacement à Toulouse, Nantes s’est imposé difficilement dans ce match à 6 points pour le maintien (1-2).

Un beau début d’année pour PSG

Le PSG peut être soulagé. Même si les Titis s’attendent à trembler possiblement jusque dans les dernières minutes du temps additionnel du match retour, l’aller face à la Real Sociedad a été bien géré mardi. Malgré un niveau de jeu indigne d’un 8e finale de C1 en 1re mi-temps, les Parisiens ont su s’imposer grâce à Mbappé, et Barcola qu’on annonce de plus en plus comme le successeur du natif de Bondy. Depuis le début de l’année 2024, le PSG a gagné 7 de ses 8 matchs pour un nul concédé en Ligue 1 et au Parc contre Brest (2-2). Depuis, les Parisiens ont pris leur revanche en Coupe (3-1) et se sont imposés facilement sur le même score face à Lille samedi dernier en L1.

Mbappé en tournée d’adieu ?

Alors que Mbappé aurait annoncé à sa direction son départ l’été prochain, le natif de Bondy a enchaîné un nouveau but mardi, couplée d’une belle prestation. Préservé face à Lille le week-end dernier, le capitaine français voudra sans doute briller pour ces possibles derniers matchs sous la tunique parisien. Seul Skriniar devrait manquer ce week-end dans les titulaires de la saison. En face, Nantes devra faire sans Ganago, Meupiyou, Cömert (blessés) mais devrait récupérer Moutoussamy et Moses Simon (retour de CAN).

Les compos probables pour Nantes – PSG :

Nantes : Lafont – Duverne, Castelletto, Zézé, Cozza – Sissoko (ou Moutoussamy), Chirivella, Douglas Augusto – Mollet, Mohamed, Kadewere (ou Simon).

PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pereira, L. Hernandez – Zaïre-Emery, Ugarte, Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.

Paris veut enchaîner

Prendre encore les 3 points samedi permettrait au Paris Saint-Germain de conserver au moins 11 points d’avance sur son dauphin. Souhaitant mieux gérer que les années précédentes, le PSG vise le plus gros matelas possible avant d’enchaîner son 8e de finale retour, son 1/4 de finale de Coupe de France, et on l’espère son 1/4 de C1. Alors que se profile deux matchs « chauds face à Rennes et Monaco, les Parisiens devraient mettre tout les moyens en œuvre pour s’imposer face à des Nantais en grosses difficultés.

