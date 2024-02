Avant d’affronter la bande à Grizou, l’Inter détruit la Salernitana

Qui peut me stopper, comme dirait l’autre.

Ce vendredi soir, l’Inter recevait la Salernitana dans ce match des extrêmes entre le leader et la lanterne rouge. Et dans un San Siro toujours aussi gonflé à bloc, les Nerazzurri n’ont fait qu’une bouchée de la bande à Boulaye Dia. Un large succès (4-0) qui s’est dessiné lors du premier acte avec notamment des buts de Thuram (17e) et de Lautaro Martínez (19e).

Sixième victoire consécutive pour les hommes de Simone Inzaghi en championnat qui confortent plus que jamais leur place sur le trône de la Serie A en prenant provisoirement dix longueurs d’avance sur la Juve (qui se déplace chez le Hellas) et onze sur le Milan (en déplacement à Monza). Pour la Salernitana, les temps sont durs avec aucune victoire depuis le 30 décembre dernier et désormais sept longueurs de retard sur la zone libre.

