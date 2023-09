L’Inter démolit la Salernitana grâce au quadruplé de Lautaro Martinez

Salernitana 0-4 Inter Milan

Buts : Lautaro (62e, 77e, 85e S.P., 89e)

La Lombardie est à la fête.

L’Inter a rejoint l’AC Milan au sommet de la Serie A en s’imposant chez la Salernitana (0-4). Les Nerazzurri ont fait le job au stade Arigis. Marcus Thuram (6e), Alexis Sanchez (7e) et Denzel Dumfries (10e) ont mis le feu dès les premières minutes, mais le Français a buté sur Ochoa, et ses deux coéquipiers n’ont pas accroché le cadre. Il a finalement fallu attendre la dernière demi-heure et l’entrée de Lautaro Martinez pour que le match se débloque. À la réception d’un centre de Marcus Thuram, l’Argentin a ouvert le bal en glissant le ballon juste au-dessus de Memo Ochoa (0-1, 62e).

Il a récidivé en fusillant le portier d’une demi-volée au point de penalty, à la suite d’une récupération haute de Denzel Dumfries (0-2, 77e). Il s’est même offert un triplé sur penalty (0-3, 85e). Le capitaine intériste a poursuivi son festival du gauche (0-4, 89e) et se détache par la même occasion au classement des buteurs avec déjà neuf pions. La Salernitana attendra encore avant de décrocher sa première victoire de la saison en Serie A.

Lautaro tire les cartes, et elles n’étaient pas bonnes pour les Granata.

Salernitana (3-4-2-1) : Ochoa – Daniliuc (Tchaouna, 86e), Gyömber, Lovato – Kastanos, Bohinen (Maggiore, 79e), Legowski, Bradarić – Martegani (Mazzocchi, 71e), Cabral (Stewart, 79e) – Dia (Pirola, 86e). Entraîneur : Paulo Sousa.

Inter (3-5-2) : Sommer – Acerbi, de Vrij, Pavard – Augusto, Klaassen (Mkhitaryan, 54e), Çalhanoğlu (Asllani, 54e), Barella (Agoumé, 86e), Dumfries (Darmian, 79e) – Sanchez (Lautro, 55e), Thuram. Entraîneur : Simone Inzaghi.

