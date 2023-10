L’immense tifo des supporters de la Salernitana pour rendre hommage à Pink Floyd

Enfin de la douceur.

Outre le quadruplé de l’entrant Lautaro Martinez, le spectacle était aussi en tribunes samedi. Peu avant la rencontre entre la Salernitana et l’Inter (0-4), un immense tifo animé a été déployé dans le Stadio Arechi pour célébrer les 50 ans de la sortie de l’album The Dark Side of the Moon de Pink Floyd.

La competizione per la coreografia della stagione ha già un serissimo candidato alla vittoria finale, dopo un mese dall'inizio. L'Arechi di Salerno è difficilmente battibile.#Salernitanapic.twitter.com/uTTbZS7Gsw — Matteo Vismara (@TeoVisma) October 1, 2023

Ce n’est pas la première fois que les ultras de la Curva Sud Salernitana rendent hommage à une œuvre musicale puisqu’en 2015, ces derniers avaient fait preuve d’ingéniosité avec une réalisation sur le thème de la chanson « Happy » de Pharrell Williams.

Un exemple à suivre.

