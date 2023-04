Pronostic Salernitana Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter se reprend sur la pelouse de la Salernitana

15e de Serie A, la Salernitana est dans une position favorable pour se maintenir, car elle dispose d’une avance de 9 points sur le Hellas Vérone, qui stagne. Les Granata ont connu une longue traversée du désert du début du mois de novembre à la mi-février au cours de laquelle ils n’ont remporté qu’un seul match (face à Lecce) et obtenu un nul (contre le Torino) en 10 journées de championnat. Depuis quelques semaines, le club du néo-adjoint Franck Ribéry s’est repris avec 5 rencontres sans le moindre revers. Après avoir battu Monza (3-0), la Salernitana a aligné 4 matchs nuls face à la Sampdoria (0-0), l’AC Milan (1-1), Bologne (2-2) et le week-end dernier sur la pelouse de la Spezia (1-1). Avec Ochoa, Daniliuc, Vilhena, Candreva, Dia ou Piatek, les Granata possèdent un effectif de qualité qui devrait leur permettre de conserver leur place en Serie A.

En face, l’Inter doit se réveiller si elle ne veut pas perdre sa place dans le top 4 de Serie A. En effet, bien ancré sur le podium, le club intériste sort de 3 défaites de rang en championnat. Les Nerazzurri se sont successivement inclinés contre la Spezia (2-1), la Juventus (0-1) et la Fiorentina (0-1). À la suite de ce mauvais passage, Simone Inzaghi s’est vu offrir 3 matchs pour relancer la machine et accrocher une place pour la prochaine Ligue des champions, alors que le club est toujours en lice dans celle en cours (quart-de-finaliste). Actuellement, la formation lombarde occupe le dernier strapontin avec le même nombre de points que la Roma. En milieu de semaine, l’Inter disputait la demi-finale aller de la Coupe d’Italie, où elle est allée arracher un nul sur la pelouse de la Juventus (1-1) grâce à un penalty de Lukaku dans le temps additionnel. Dans une fin de match houleuse, l’attaquant belge et le portier Handanovic ont été exclus. À quelques jours de son quart de finale de Ligue des champions face au Benfica, l’Inter veut se relancer en championnat en prenant le dessus sur la Salernitana. Pour arriver à ses fins, le club nerazzurri compte sur son champion du monde Lautaro Martinez, qui doit retrouver son efficacité.

