« Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport », relativise Guardiola

Zen, soyons zen.

À la veille d’un Manchester City-Bayern particulièrement attendu en quarts de finale allers de Ligue des champions, Pep Guardiola s’est pointé en conférence de presse avec son lot de relativisme. Sans doute pour retirer à ses joueurs la pression d’un premier sacre en C1. « Chaque saison, c’est notre ambition de battre les meilleures équipes d’Europe, pose-t-il avant de lancer sa tirade philosophique. Nous voulons gagner, mais cela ne veut pas toujours dire que nous allons le faire. Vous perdez plus souvent que vous ne gagnez dans le sport, dans le football. C’est comme pour Michael Jordan en NBA, il n’a pas toujours gagné. Combien de titres a-t-il remportés ? Six. Combien de saisons a-t-il disputées ? Seize. Je ne suis pas parfait. L’important est d’être là et de faire en sorte d’y arriver. »

Son capitaine Ruben Dias semble partager la même zen attitude, alors qu’il est interrogé sur la finale perdue par Manchester City face au Chelsea de Thomas Tuchel en 2021 : « Un homme sage m’a dit un jour que nous n’avions pas perdu la finale, mais que nous nous en étions rapprochés. Chaque année, il s’agit de se rapprocher de plus en plus. Nous sommes toujours en course et nous continuerons à nous battre. Ce n’est jamais évident de perdre une finale comme ça. Je ne suis pas du genre à trop penser à la perte d’une grande opportunité. Dans les cinq prochaines minutes, je serai à la recherche de la prochaine. »

Peut-être que la cure de yoga du nouvel entraîneur bavarois a donné des idées.

City-Bayern : Choupo-Moting forfait pour le match aller