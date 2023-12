Liverpool déguste West Ham

Liverpool 5-1 West Ham

Buts : Szoboszlai (28e), Jones (56e, 84e) Gakpo (71e), Salah (82e) pour Liverpool // Bowen (77e) pour West Ham

Net et sans bavure.

En totale maîtrise, Liverpool a déroulé contre West Ham pour rejoindre le dernier carré de la League Cup (5-1). Les Reds ont complètement étouffé leur adversaire. Harvey Elliott a tenté de concrétiser la bonne entame de sa formation, mais il a un peu trop croisé (9e), avant d’envoyer le ballon tout près de la lucarne (14e). Le premier but est finalement venu de Dominik Szoboszlai, qui a fait honneur à sa réputation avec une frappe pure à vingt mètres (1-0, 28e). Cody Gakpo a ensuite raté le break pour quelques centimètres, alors que sa tête avait totalement scotché Alphonse Areola (45e).

Lancé par Darwin Núñez, Curtis Jones a mis Liverpool à l’abri en glissant le ballon entre les jambes du gardien (2-0, 56e). Areola a empêché West Ham de couler en s’opposant à Elliott (62e), mais Gakpo en a remis une couche d’un tir rasant à l’entrée de la surface (3-0, 71e). Les Hammers, qui ont dû attendre la 71e pour enfin tirer au but, ont sauvé l’honneur grâce à une belle frappe du droit de Jarrod Bowen, plus rusé que le jeune Jarell Quansah (3-1, 77e). Liverpool avait néanmoins une faim de loup : si Areola a détourné la tentative de Núñez sur le poteau (81e), Mohamed Salah ne lui a laissé aucune chance en face à face (4-1, 82e). Jones s’est même offert un doublé en pénétrant dans la défense comme dans du beurre (5-1, 84e). Vainqueurs de la compétition en 2022, les Reds rejoignent Chelsea, Middlesbrough et Fulham en demi-finales.

Bientôt une petite coupe ?

Liverpool (4-3-3) : Kelleher – Gomez, Quansah, Van Dijk (Konaté, 60e), Tsimikas (Bradley, 69e) – Jones, Szoboszlai (Salah, 60e), Endo (Alexander-Arnold, 60e) – Elliott, Gakpo (Diaz, 78e), Núñez. Entraîneur : Jürgen Klopp.

West Ham (4-2-3-1) : Areola – Coufal (Kehrer, 73e), Ogbonna, Mavropanos, Johnson – Alvarez (Ings, 81e), Souček – Benrahma (Paqueta, 57e), Fornals, Kudus (Ward-Prowse, 73e) – Bowen. Entraîneur : David Moyes.

Pronostic Liverpool West Ham : Analyse, cotes et prono du quart d'EFL Cup