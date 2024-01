Un match nul dingue entre Lorient et Le Havre, Reims et Strasbourg piétinent

Dans un match fou, Lorient et Le Havre sont restés dos à dos (3-3), alors que Reims et Strasbourg ont également dû se contenter d'un point contre Nantes et Clermont.

Méfiez-vous des résultats, c’était loin d’être nul.

Si la rencontre entre le Stade de Reims et le FC Nantes paraissait alléchante sur le papier, elle a finalement été assez terne (0-0). Ce sont les gardiens qui ont été à l’honneur ce dimanche. Alban Lafont s’est montré décisif en sortant la reprise de volée d’Amadou Koné en première période. Yehvann Diouf, quant à lui, s’est imposé en deux temps devant Florent Mollet avant d’arrêter le penalty de Tino Kadewere dans les vingt dernières minutes. Les portiers respectifs offrent un point à chaque équipe, même s’il ne semble arranger personne.

Derrière, ça avance au pas

Lanterne rouge au coup d’envoi de la 19e journée de Ligue 1, Lorient a longtemps cru s’offrir Le Havre avant d’être repris sur le gong (3-3). Pourtant, les hommes de Régis Le Bris avaient, encore une fois, loupé leur entame de match en encaissant l’ouverture du score, sur un penalty transformé par Emmanuel Sabbi. Les Merlus reviennent au tableau d’affichage un peu miraculeusement grâce à une superbe frappe enroulée d’Imran Louza qui se loge dans le petit filet opposé. André Ayew et sa tête rageuse permettent au HAC de recoller. La furia lorientaise insoupçonnée fait de nouveau effet dans le temps additionnel puisque Mohamed Bamba, aidé par la transversale, pense donner la victoire aux siens avant qu’Ayew ne frappe de nouveau dans la foulée d’un geste acrobatique. Non, il n’est pas mort. Non, Lorient ne gagne toujours pas.

Les Bretons restent derniers du championnat, et Clermont, 17e, reste à distance en prenant également un petit point face à Strasbourg (1-1). Sur leur pelouse, les Auvergnats ont maîtrisé leur sujet, mais se sont fait doucher par Moise Sahi Dion dans le premier acte. Après un coup de billard dans la surface adverse, l’attaquant du Racing se mue en renard et punit le CF63. Les joueurs de Pascal Gastien égalisent par l’intermédiaire de Shamar Nicholson et de sa frappe lourde. Maximiliano Caufriez, lui, a pensé marquer par deux fois, en première période puis au bout du temps réglementaire, mais s’est fait rattraper par la patrouille pour des positions de hors-jeu.

Clermont a loupé l’occasion de replonger l’OL dans la zone rouge.

Reims 0-0 Nantes

Clermont 1-1 Strasbourg

Buts : Nicholson (52e) pour le CF63 // Dion (34e) pour le Racing

Lorient 3-3 Le Havre

Buts : Louza (33e), Kari (51e), Bamba (90e+2) pour les Merlus // Sabbi (SP 15e), Ayew (85e, 90e+4) pour le HAC

