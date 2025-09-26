L’ancien président du FC Rouen condamné à 10 mois de prison

Méfiance, les condamnations volent bas en ce moment.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rouen pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux en écriture et présentation de comptes annuels inexacts, l’ancien président du FC Rouen (2022-2024) Charles Marek a été condamné ce jeudi 25 septembre à 10 mois de prison avec sursis, assortis de cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise et trois ans d’inéligibilité. Une peine légèrement inférieure (ou pas) aux réquisitions du parquet qui avait demandé un an de prison avec sursis, trois d’interdiction de gérer une entreprise et trois d’inéligibilité.

En outre, Charles Maarek devra verser 1 euro symbolique de dommages et intérêt à la FFF qui s’était constituée partie civile, de même que le club qui a obtenu quant à lui 10 000 euros de préjudice moral. Maarek a annoncé son intention de faire appel. D’ici là, il est donc toujours présumé innocent.

Etranges factures

En 2023, alors que le FCR venait de valider sa montée National 1, l’ancien dirigeant aurait présenté un bilan comptable inexacte à la DNCG dans le but d’entériner sa promotion. Selon le rapport de France Bleu, « l’enquête a mis en évidence des transferts de fonds entre les caisses du club et plusieurs sociétés appartenant également à Charles Maarek », lequel aurait émis des factures anditatées pour« gonfler les recettes du club. »

De son côté, le site 76actu rapporte que le prévenu aurait rédigé de fausses factures en suréavaluant « le montant apporté par des sponsors, voire de les avoir complètement inventés ». Une accusation contestée par Charles Maarek qui, par la voix de son avocat, Me Bovis, estime n’avoir fait que suivre les mauvais conseils de l’expert-comptable et du commissaire aux comptes du FCR l’époque, lequel serait à l’origine du signalement des malversations à la justice.

Me Bovis a rappelé que son client vivait toute l’affaire comme un drame : « On a tagué la boutique de sa femme, sa maison, et Monsieur Maarek vit depuis deux ans une profonde injustice », rapporte France Bleu. Le tribunal n’a pas été sensible à son réquisitoire, pas plus qu’il n’a accepté la procédure en nullité réclamée au début de l’audience, au motif que l’enquête aurait été « bâclée ».

Sinon, le FC Rouen est toujours l’actuel leader de National 1. Histoire de finir sur une note positive.

