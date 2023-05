Pronostic Angers Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers se fait plaisir face à Troyes

Assurés d’être relégués, Angers et Troyes profitent de leurs derniers instants en Ligue 1 avant de se tourner pleinement sur l’exercice prochain. Dernier de L1 depuis quasiment l’entame de la saison, le SCO n’a jamais su trouver les ingrédients pour rebondir. Le bilan est catastrophique avec seulement 3 victoires décrochées en 36 rencontres. De plus, le club angevin a également connu de nombreuses mésaventures extra-sportives entre notamment les problèmes de son président et les propos de l’un de ses entraîneurs. Angers parvient cependant à faire bonne figure lors de ses dernières journées et vient de ramener un nul de Reims (2-2). Avant cela, les Angevins avaient déjà réussi quelques prestations intéressantes sur le plan offensif avec des buts inscrits face à Nice, Lille, Clermont, le Paris Saint Germain, Rennes, Monaco, Marseille et donc Reims. Ce week-end pour la dernière devant ses supporters en L1, le SCO va vouloir finir sur une bonne note.

En face, les choix effectués par les dirigeants troyens cette saison interrogent. En effet, les décideurs se sont séparés de Bruno Irles l’hiver dernier alors que le club disposait de plusieurs points d’avance sur la zone de relégation. Malgré des tensions avec certains de ses joueurs, Irles avait participé au maintien de la saison dernière. Son remplaçant, l’Australien Kisnorbo a connu une deuxième partie de saison catastrophique avec un seul succès décroché, au début de sa prise de fonction face à une équipe strasbourgeoise alors en grande difficulté. Après avoir perdu 3 fois consécutivement face à Nice, contre le PSG et Rennes, l’ESTAC a limité la casse le week-end dernier en partageant les points avec Strasbourg (1-1). Lors de cette rencontre, le portier Gallon a été expulsé et manquera donc ce déplacement en Anjou. A noter également que le jeune Odobert, l’une des satisfactions de la saison est aussi absent car il participe au Mondial U20 avec l’équipe de France. Cette opposition entre deux relégués devrait nous offrir un match agréable avec un avantage à Angers qui finit un peu mieux, comme ses attaquants Niane (2 buts)

